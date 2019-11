Das wird ein erster Advent mit Kaffee und Kuchen und viel Musik: Die niederländische Schlagersängerin Nelly Sander gibt am Sonntag, 1. Dezember, ein Benefizkonzert in der Barockkirche Ilten in Sehnde. Der Erlös ist für die Renovierung der historischen Christian-Vater-Orgel bestimmt