Evern

Der Aushangkasten für die Vereine in Evern steht wieder an seinem angestammten Platz am Dorfplatz – und zwar gründlich modernisiert.

Das war eine klassische Gemeinschaftsaktion: Die Feuerwehr hat den nach 17 Jahren abgenutzten Kasten repariert und renoviert, der Dorfgemeinschaftsverein hat eine moderne doppe...