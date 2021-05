Sehnde

Die Sehnder SPD hat auf ihrer Mitgliederversammlung die Kandidatinnen und Kandidaten für den neu zu wählenden Ortsrat Sehnde-Klein Lobke-Gretenberg bei der Kommunalwahl im September nominiert. Auf Listenlatz 1 landete der amtierende Ortsbürgermeister und Ratsherr Helmut Süß. Auf Platz 2 steht die SPD-Abteilungsvorsitzende und Ratsfrau Andrea Gaedecke gefolgt von Kurt Schwarzkopf.

Auf den Listenplätzen 4 und 5 folgen Ortsratsmitglied und Ratsherr Michael Brozy sowie Norman Happatz, der erstmalig für ein kommunalpolitisches Amt kandidiert. Auf den weiteren Listenplätzen finden sich Andreas Fahl, Dirk Ohrndorf (Gretenberg), der Regionsabgeordnete Wolfgang Toboldt, Reiner Flemming, Nina Langhorst und Cristina Figueiredo.

„Es ist uns wieder gelungen, eine richtig starke Liste für die anstehenden Ortsratswahlen für Sehnde, Klein Lobke und Gretenberg zusammenzustellen und erfahrene und neue motivierte Kandidaten und Kandidatinnen für die zukünftige kommunalpolitische Arbeit ins Rennen zu schicken“, betonte Gaedecke.

Süß einstimmig zum Spitzenkandidaten gewählt

Süß freute sich über das große Vertrauen durch die Parteimitglieder. Er wurde einstimmig zum Spitzenkandidaten auf der Sehnder Ortsratsliste gewählt. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit dieser Mannschaft am 12. September wieder ein sehr gutes Ergebnis einfahren werden“, meinte Süß.

Spitzenkandidat Helmut Süß. Quelle: Reiner Luck

Bürgerbeteiligung sei an vielen Stellen ausdrücklich gewünscht, etwa wenn es in den nächsten Monaten um die Überplanung des Bahnhofsumfeldes oder die Erstellung des Verkehrsentwicklungsplanes gehe, sagte Süß. Bürgerbeteiligung stoße allerdings dort an ihre Grenzen, wo Begehrlichkeiten, Eigeninteressen, Vernunft, Verantwortung und Verhältnismäßigkeiten stark miteinander kollidierten. „In diesen Fällen haben einzig und allein die gewählten politischen Vertreter in den politischen Gremien nach bestem Wissen und Gewissen die Verantwortung für abschließende Entscheidungsfindungen, egal um was es am Ende geht“, erklärte Süß mit Blick auf die aktuellen Diskussionen um das Gewerbegebiet Sehnde-Ost, wo sich der Reifenhändler Delticom ansiedeln will.

Von Katja Eggers