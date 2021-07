Ilten

Tiny Houses – also Kleinsthäuser mit 15 bis maximal 50 Quadratmeter Wohnfläche – erfreuen sich auch in Deutschland wachsender Beliebtheit. Dem möchte auch die Iltener SPD Rechnung tragen und hat jetzt einen Antrag gestellt, der irgendwann in eine Tiny-House-Siedlung im Dorf münden könnte. Sie will die Stadtverwaltung beauftragen, in einem zukünftigen Baugebiet im Ort Flächen dafür zur Verfügung zu stellen. Der Vorschlag sei jedoch nicht kurz-, sondern „eher mittel- bis langfristig“ zu verstehen, erläutert Jörn Bluhm, Fraktionssprecher der SPD im Ortsrat Ilten.

Nachfrage aus unterschiedlichen Motiven

Die Nachfrage nach kleinen, kostengünstigen und wenig Fläche beanspruchenden Häusern entsteht aus unterschiedlichen Motiven. Da sind zum einen Menschen, die ihre Kosten für das Wohnen reduzieren möchten. Andere – beispielsweise Studenten – benötigen nur vorübergehend Wohnraum an einem bestimmten Standort. Außerdem werden Tiny Houses als Büro, aber auch als Ferien- oder Wochenendhaus genutzt.

So sieht die Küchenzeile im Wennigser Prototyp eines Tiny House aus. Quelle: Lisa Malecha (Archiv)

Nach Bluhms Erfahrung spielen bei der Entscheidung über die Wohnform für immer mehr Menschen ökologische Gesichtspunkte eine Rolle. Sie wollten möglichst wenig Fläche versiegeln „und so die Natur bewahren“, meint er. Anderen sei es wichtig, ein eigenes Haus zu besitzen, auch wenn sie nur über wenig Geld verfügen. Die potenziellen Kunden seien durchaus sehr unterschiedlich. „Ilten ist schon bunt, aber es kann ruhig noch bunter werden“, sagt der SPD-Fraktionssprecher.

Standort und Größenordnung noch offen

Er hat für das Projekt noch keine bestimmte Fläche im Blick, und auch die Größenordnung ist noch offen. Es seien in der Stadt zurzeit mehrere Baugebiete ausgewiesen beziehungsweise in der Planung. „Die müssen erstmal volllaufen – wir dürfen die Verwaltung nicht überfordern“, macht Bluhm deutlich, dass er zunächst einmal nur einen grundsätzlichen Anstoß geben will. Ob es für ein Projekt Tiny House in den städtischen Gremien Mehrheiten geben wird, vermag er nicht vorherzusagen. Im Ortsrat Ilten, der über den Antrag abzustimmen hat, stehen den fünf Sozialdemokraten ebenso viele Christdemokraten gegenüber, hinzu kommt noch ein parteiloses, bei den Kommunalwahlen im September für die Linke kandidierendes Mitglied.

In der Region gibt es bereits mehrere Tiny-House-Siedlungen, etwa in Hannover-Linden, am Kronsberg sind weitere geplant. In Wennigsen hat der hannoversche Unternehmer Tim Göbel Mini-Häuser als Hotel errichtet, gleiches plant er jetzt auf dem Campingplatz am Waldsee in Lehrte-Hämelerwald.

Die öffentliche Sitzung des Ortsrat in Ilten am Mittwoch, 7. Juli, bei der es auch um den Antrag der SPD für Tiny Houses geht, beginnt um 18 Uhr und findet aus Platzgründen in der Mensa der Kooperativen gesamtschule Sehnde, Am Papenholz, statt. Darin geht es auch um ein Verkehrskonzept für Ilten.

Von Thomas Böger