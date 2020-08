Bolzum

Das hatte sich schnell im Dorf herumgesprochen: In Bolzum ist eine große Gruppe von Störchen gelandet. Da setzte sich Herbert Deters-Eickemeyer vom Naturschutzbund am Dienstagabend sofort auf sein Fahrrad und fuhr los. Und tatsächlich: Auf einem abgeernteten Feld an der Bolzumer Schleuse konnte er die Weißgefiederten vor die Linse bekommen. „Das waren um die 20 Tiere.“ Auf dem bereits gegrubberten Feld gebe es viel Nahrung, die in diesem Jahr wegen der Trockenheit oft gefehlt hat, vor allem Regenwürmer, sagt Reinhard Löhmer, Storchenbeauftragter der Region. „Wo Bauern arbeiten, treiben die sich rum.“

Meist seien dies ein bis zwei Jahre alte Jungvögel, sogenannte Nichtbrüter. Halbstarke sozusagen. In Sehnde haben in diesem Jahr nur zwei Brutpaare vier Junge aufgezogen. Selten seien solche Ansammlungen jedoch nicht: In Schloss Ricklingen hätten sich kürzlich sogar 80 Tiere zusammengefunden.

Die Vögel hätten sich zunächst den Bauch vollgeschlagen, bevor sie weiterflogen, um sich einen Schlafplatz zu suchen, schildert Deters-Eickemeyer. Einige landeten auf dem alten Bolzumer Gut und einige auf einem Bauernhof. Nur einer übernachtete auf der Bolzumer Kirche, lässig auf einem Bein. Ein bisschen göttlicher Beistand kann ja nie schaden.

Von Oliver Kühn