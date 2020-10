Haimar

Für die Ortsfeuerwehr Haimar bricht weithin sichtbar ein neues Zeitalter heran: Über dem Neubau des Feuerwehrhauses am Eingang des Neubaugebiets Im Mühlenfeld an der B65 weht der Richtkranz. Rund 1,5 Millionen Euro investiert die Infrastruktur Sehnde, ein Tochterunternehmen der Stadt, in ein Sozialgebäude, die Fahrzeughalle sowie ein Außenlager. Dazu kommen noch einmal 30.000 Euro für die Innenausstattung. Damit geht für die Einsatzkräfte ein seit mehr als 16 Jahren gehegter Wunsch in Erfüllung. Denn seit Langem wurde in den Mitgliederversammlungen immer wieder beklagt, dass der marode Bau aus den Siebzigerjahren nicht mehr modernen Ansprüchen genügt – bisher gibt es nicht einmal eine Damentoilette.

Bauarbeiten liegen im Zeitplan

Für Daniel Korf, technischer Leiter bei der Infrastruktur, läuft bisher alles wie am Schnürchen – auch wenn das Richtfest mit Gästen wegen der Pandemie abgesagt wurde. „Es gab bisher überhaupt keine Komplikationen oder Verzögerungen.“ Erst im Juli war der erste Spatenstich gesetzt worden. Bislang sei nicht eine Firma wegen der Corona-Krise abgesprungen, weil etwa Mitarbeiter erkrankt waren, so wie dies etwa beim Neubau für die Kooperative Gesamtschule Sehnde der Fall war.

Anzeige

Das neue Feuerwehrhaus in Haimar besteht aus zwei Komplexen sowie einem frei stehenden Gebäude für ein Außenlager. Quelle: Oliver Kühn

Auch liege man sehr gut im Zeitplan. Dieser sieht eine Fertigstellung bis Mai nächsten Jahres vor, und schon im Juli sollen die Einsatzkräfte ihr neues Domizil beziehen können. Die städtische Tochterfirma hat darin Erfahrung und bereits das Feuerwehrhaus in Höver gebaut, ihre Vorgängerin, die Wohnungsbau Sehnde GmbH, das in Ilten. Die neue, vom Architekturbüro Rudolf Architekten GmbH aus Hannover entworfene Feuerwache in Haimar hat zudem einen direkten Zugang zur Bundesstraße 65. Eine Anfahrt durch das Wohngebiet war politisch diskutiert, aber verworfen worden.

Dreimal soviel Fläche wie bisher

Insgesamt gibt es fast 400 Quadratmeter umbaute Fläche – das ist dreimal soviel wie bisher, derzeit ist die gesamte Feuerwache nur rund 130 Quadratmeter groß. „Zwei Boxen für die Autos, ein Klo und ein Versammlungsraum“: So hatte es der stellvertretende Ortsbrandmeister Gerhard Fischer beim Spatenstich beschrieben. Fast 260 Quadratmeter davon entfallen auf das eingeschossige Sozialgebäude mit Pultdach. Darin sind ein Seminarraum mit angrenzender Küche, ein Vorratsraum, ein Büro- und Jugendraum sowie Umkleideräume untergebracht, von denen man direkt in die Fahrzeughalle gelangt – was im Einsatzfall wertvolle Zeit spart.

Das Gerippe der künftigen Fahrzeughalle steht schon. Quelle: Oliver Kühn

Endlich getrennte Toiletten

Zudem gibt es dort künftig sanitäre Anlagen getrennt für Frauen und Männer, die in dem Vorgängerbau aus dem Jahr 1972 nicht vorgesehen war. Unter den 37 Mitgliedern sind inzwischen vier Frauen. Aber auch die neun Mitglieder der Jugend- und 13 Mädchen und Jungen der Kinderfeuerwehr dürften sich über mehr Platz freuen. Der Platzmangel und die WC-Situation hatte Ortsbrandmeister Jürgen Hanne seit Jahren in jeder Jahresversammlung in Richtung Stadt moniert. In der neuen, ebenfalls eingeschossigen Fahrzeughalle aus Stahlbeton ist Platz für zwei Feuerwehrautos, die aber noch um eine Fahrzeugbox erweitert werden kann.

Der Richtkranz schwebt über der Baustelle. Quelle: Oliver Kühn

Für Edgar Bäkermann, Aufsichtsratsvorsitzender der Infrastruktur Sehnde, kommt damit nun eine „fast never ending story“ zum Ende, wie es der SPD-Ratsherr ausdrückte. Denn bereits vor rund drei Jahren hatte der Rat den Bebauungsplan für das Neubaugebiet Im Mühlenfeld beschlossen. Dass es trotzdem so lange bis zum Baubeginn dauerte, lag nach Angaben der Infrastruktur an den schwierigen Grundstücksfragen für die Entwicklung des Neubaugebiets.

Von Oliver Kühn