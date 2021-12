Sehnde

Am Mittwoch hat das erste Impfzentrum der Region Hannover in Sehnde eröffnet – und es gab sofort einen Riesenandrang. Schon bei der Eröffnung um 10 Uhr bildete sich eine lange Schlangen auf dem Marktplatz vor der ehemaligen Eisdiele Cortina. Die Johanniter als Betreiber schätzen, dass sie am ersten Tag zwischen 250 und 300 Impfungen durchgeführt haben werden. Doch wurden am Mittwoch nur wenige Menschen erreicht, die noch nicht einmal die erste Spritze erhalten haben. Rund 90 Prozent seien Drittimmunisierungen, sogenannte Boosterimpfungen, hieß es vonseiten der Johanniter. Bei den Buchungen für den bevorstehenden ersten Sehnder Impftag der Stadt und einer Hausarztpraxis ist die Quote an Boosterimpfungen sogar noch höher. 115 der insgesamt 120 Impfungen seien Auffrischungen, sagt Stadtsprecherin Ines Raulf.

Im Impfzentrum waren am Mittwoch gleich drei Impfärzte im Einsatz, die jeweils in einer Kabine die Spritzen setzten. Am Eingang zum Marktplatz stehen Tische, an denen man sich registrieren muss, am Ausgang zum Rathaus ist ein Wartebereich eingerichtet. Der Zutritt ist nur mit FFP2-Maske erlaubt. Geöffnet ist das Impfzentrum vorerst montags bis mittwochs von 10 bis 16 Uhr.

Angebot mit Biontech und Moderna

Verabreicht werden die Vakzine von Biontech für unter 30-Jährige und Moderna für Menschen, die älter als 30 sind. Bürgermeister Olaf Kruse (SPD) hofft aber, dass nach und nach auch die bislang Ungeimpften kommen. „Sie müssen die Kontinuität vor Ort sehen, dann wird auch die Hemmschwelle geringer.“ Das bestätigt eine 76-Jährige: „Mir ist irgendwie wohler, wenn das in meiner Heimatstadt ist.“ Auch wenn die Impfbereitschaft aufgrund der verschärften Corona-Regel mit 2-G-plus langsam steigt, sind immer noch viele Menschen trotz gebetsmühlenartiger Beteuerung der Experten verunsichert, was die Sicherheit der Impfstoffe angeht.

Andererseits liefen bei der Stadt die Telefone heiß, weil viele Menschen verzweifelt sind, da sie an keinen Impftermin kommen. Das war im September noch anders: Als der Impfbus im September auf dem Marktplatz Station machte, ließen sich am ersten Tag nur 66 Menschen impfen.

Die Stadt sei oft kritisiert worden, warum es in Sehnde kein Impfzentrum gebe, berichtet Kruse. Doch das liege nicht in der Zuständigkeit der Stadt Sehnde. Die Impfzentren müssten von der Region Hannover genehmigt werden. Man habe jedoch bereits bei der Bewerbung einen Plan in der Schublade gehabt, den man nach der Zustimmung der Region innerhalb von nur knapp zwei Tagen umgesetzt und ein Zentrum aus dem Boden gestampft habe. Erst am frühen Montagnachmittag habe man die Schlüssel für die ehemalige Eisdiele bekommen.

Impftage von Stadt und Hausarzt

Die von der Stadt und der Hausarztpraxis Dr. Sommer organisierten drei Sehnder Impftage im Dezember mit jeweils 120 Impfungen sind bereits restlos ausgebucht. „Das geht wegen der Impfstoffe nur mit Buchung“, sagt Raulf. „Denn es gibt bei den Bestellungen sogar schon Beschränkungen für die Ärzte.“ Voraussichtlich im Januar wollten deshalb noch drei weitere Praxen bei den Impftagen einsteigen. Kruse kündigte zudem an, dass die Verwaltung mit der Region über eine eigene Impfaktion für die Feuerwehrkräfte im Gespräch sei.

Raulf hat aber auch beobachtet, dass es eine große Zurückhaltung gegenüber dem Impfstoff Moderna gebe. Viele Menschen bestünden auf Biontech, wie es in der Ankündigung für die Impftage zunächst hieß – und würden dann am Telefon auch schon mal ungehalten. Doch dies sei nach der Ansage des Bundesgesundheitsministeriums, jetzt aufgrund dieses fehlenden Impfstoffs vorrangig Moderna zu bestellen, nicht umsetzbar.

