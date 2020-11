Rethmar

Was lange währt, wird gut: Mehr als ein Jahr hat es gedauert, Verträge mit einem neuen Nahversorger in Sehndes östlichstem Dorf zu verhandeln. Wenn alles nach Plan läuft, könnte ein Edeka-Markt am Ortsausgang Richtung Evern vielleicht schon Ende 2022 seine Türen öffnen.

Der neue Einkaufsmarkt soll an der Hauptstraße am östlichen Ortsausgang entstehen. Laut Unternehmenssprecherin Alexandra Antonatus wurde dafür an der Bundesstraße 65 bereits ein Grundstück gesichert. „Das B-Plan-Verfahren beginnt in Kürze, der Baubeginn ist für Mitte 2022 geplant“, so Antonatus.

Digwa zieht mit Baugeschäft in den ehemaligen Dorfladen Seit der Dorfladen vor mehr als einem Jahr auszog, steht die rund 500 Quadratmeter große Immobilie im Erdgeschoss leer. „Wir hatten Gespräche mit einigen möglichen Nutzern – aber für Einzelhandel ist es zu klein“, sagt Inhaber Rainer Digwa. Das Gebäude biete auch kein Erweiterungspotenzial. Bauunternehmer Rainer Digwa will nun selbst mit seinem Baugeschäft vom Gutshof Rethmar in die Immobilie ziehen. Auf einer Fläche von 300 Quadratmetern soll das Büro untergebracht werden. Der Antrag zur Nutzungsänderung sei bereits gestellt, sagt Digwa. Er erhofft sich dadurch auch mehr Präsenz im Ort. „Wir werden dafür auch die Schaufenster nutzen, um über unsere neuesten Projekte zu informieren“, sagt Digwa. So will er das Bauvorhaben Rethmar-West bewerben. 30 Grundstücke vermarktet Digwa in diesem Baugebiet. Was mit den restlichen 200 Quadratmetern passiert, ist noch unklar. Digwa kann sich ergänzend zur Logopädie und Physiotherapie im ersten Stock gut eine Arztpraxis darin vorstellen.pos

Eingefädelt hat die Gespräche zwischen Stadt und Edeka Rethmars Ortsbürgermeister Matthias Jäntsch. Er sei im Zusammenhang mit der Umfrage zur Zukunft der Nahversorgung von Edeka-Unternehmensvertretern kontaktiert worden, sagt er. Jäntsch hatte sich nach der Schließung des Dorfladens 2019 für die Umfrage des Thünen-Instituts in seinem Ort engagiert.

Kritik am Einkaufsverhalten der Rethmarer

Edeka sieht in Rethmar und den angrenzenden Dörfern Evern und Haimar genügend Nachfrage für einen Markt. Allein in Rethmar leben aktuell fast 2000 Menschen, das Dorf wächst weiter. Gerade entsteht ein großes Baugebiet im Westen des Ortes.

Laut Jäntsch wurde für das Vorhaben ein Grundstück südlich der Hauptstraße am Ortsausgang nach Evern ausgewählt. Der Ortsbürgermeister ist froh über die Perspektive in Sachen Nahversorgung. „Wir sollten diese Chance dann auch nutzen – noch eine wird es nicht geben“, appelliert er an die Dorfbewohner. Jäntsch meint damit vor allem das Einkaufsverhalten der Rethmarer. Diese müssten dann ihren örtlichen Markt nutzen und dort einkaufen – „und nicht nur die vergessene Milch“. Daran hatte es vor allem beim Dorfladen gehapert, der 2019 schließlich aufgab.

In den ehemaligen Dorfladen im Westen Rethmars will Rainer Digwa das Büro seines Baubetriebs verlagern. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Im Zentrum des neuen, 800 Quadratmeter großen Marktes soll die großzügige Obst- und Gemüseabteilung stehen, zudem soll setze man auf Regionales, heißt es in einer Information des Unternehmens. Fleisch, Wurst und Käse sowie frische Backwaren werde es in einer Selbstbedienung im Markt geben.

Geheizt wird mit Abwärme aus Kälteanlagen

Investor und Bauherr ist die Part AG aus Bad Gandersheim, die im Auftrag der Edeka Minden-Hannover einen Markt sowie einen Parkplatz mit 70 Plätzen plant. Edeka mietet dann das Objekt – ein langjähriger Mietvertrag sei bereits unterschrieben, so Antonatus. Beim Bau des Marktes und allen technischen Anlagen im neuen Gebäude werde auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz geachtet, betont die Unternehmenssprecherin. So würden etwa zur Beleuchtung des Marktes energiesparende LED-Systeme eingebaut. Außerdem werde eine Kälteanlage installiert, „die mit dem natürlichen Kältemittel CO2 arbeitet“. Zusätzlich soll eine Wärmerückgewinnung den energetischen Fußabdruck des Marktes verringern. „Die Verkaufsfläche wird mit der Abwärme aus den Kälteanlagen beheizt“, so Antonatus.

Ratssitzung spricht am 7. Dezember über das Bauprojekt

Die Edeka-Sprecherin lobt die Zusammenarbeit mit der Sehnder Stadtverwaltung: Das gesamte Vorhaben sei seit Beginn der Planungen mit hohem Engagement begleitet worden.

Derzeit wird an der Aufstellung eines Bebauungsplans gearbeitet. Rethmars Ortsbürgermeister Matthias Jäntsch hofft, dass das Verfahren noch in diesem Jahr auf den Weg gebracht wird. In der Ratssitzung am 17. Dezember soll der Rat über das Projekt entscheiden.

