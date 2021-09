Sehnde

Das externe Trauzimmer der Stadt Sehnde im Regionalmuseum (RMS) gehört der Vergangenheit an – die Differenzen zwischen der Verwaltung und dem Vorstand des Vereins, der das Museum betreibt, lassen sich nicht überbrücken. Nicht nur Bürgermeister Olaf Kruse, auch einstige Akteure des Vereins sehen die Hauptschuld für das Zerwürfnis beim Vorsitzenden Erhard Niemann, der wiederum Kruse als Verursacher des Zwists ausgemacht hat.

Lesen Sie auch Stadt gibt Trauzimmer im Regionalmuseum 2021 auf

In der Ratssitzung am Donnerstag gab es kaum eine Debatte über das Trauzimmer, das von der Stadt gekündigt worden war. Die große Mehrheit der Politiker akzeptierte die Entscheidung des Verwaltungschefs – zudem ausgebildeter Standesbeamter – und seines Teams, künftig keine Paare mehr im RMS zu trauen. Lediglich Jonas Renz (FDP) plädierte dafür, den Gutshof als externes Standesamt nicht komplett aufzugeben, sondern stattdessen einen anderen Raum in Rethmar zu suchen. Mit dem Ende in Rethmar besteht neben dem Standesamt im Rathaus noch ein Trauzimmer im Straßenbahnmuseum in Wehmingen.

Beide Seiten kündigen den Vertrag

Während öffentlich kein Streit ausgetragen wird, geht die Auseinandersetzung hinter den Kulissen weiter. Bereits am Mittwoch hatte die stellvertretende Vorsitzende Regina Niemann, Ehefrau des Vorsitzenden, den Nutzungsvertrag für das Trauzimmer gekündigt – und zudem bekannt gegeben, dass sich der Verein wegen des Konflikts auch nicht mehr am Ferienpass der Stadt beteiligen wird. Als Grund für die Kündigung, die aus Sicht der Verwaltung wegen einer fehlenden Unterschrift und des falschen Kündigungszeitraums nicht greift, nennt Regina Niemann unter anderem, dass die Stadt die Termine für Trauungen festgelegt habe. Damit sei das Prinzip der Neutralität verletzt worden, meint die Vizechefin und fügt hinzu: „Außerdem sind die beliebten Trauungstermine dem Straßenbahnmuseum zugeschlagen worden.“

Diesen Vorwurf weist Kruse zurück. Schließlich hätten sich Paare seit 2011 ganzjährig an jedem zweiten Freitag im Monat im Regionalmuseum das Jawort geben können, seit Februar 2018 an jedem vierten Freitag im Monat im Straßenbahnmuseum – und dies ausschließlich von April bis Oktober. Die Brautleute könnten den Ort in Absprache mit dem Standesamt wählen, und nicht mit dem RMS-Vorsitzenden, der dafür keine Befugnis habe, sagt der Bürgermeister. Gleiches gelte für die Einteilung der Standesbeamten. „Derartige Eingriffe in städtische Entscheidungen sind nicht akzeptabel“, betont Kruse, der von Niemann ein Hausverbot erhalten hat, das nach Aussage des Bürgermeisters rechtswidrig ist.

Niemann erteilt Vereinsgründer ein Hausverbot

Die Eskalation rund um das Trauzimmer überrascht indes nicht alle Sehnder, erst recht nicht jene, die sich zu Beginn der Zweitausenderjahre um die Gründung bemüht hatten. Mit Erfolg, wie das Sehnder stadtgeschichtliche Magazin „Zeitreise“ in der Ausgabe Nr. 10 vermeldet hat. Dabei gab es die Idee eines Museums, das sich mit lokaler Geschichte befasst, schon länger. Aber es fehlte an Raum, Zeit und Aktiven. Mit dem einstigen Pferdestall auf dem Gutshof war der richtige Platz gefunden, ein Seminar der Leibniz-Universität Hannover kam schließlich zu dem Ergebnis, dass sich ein Museum für die Stadt lohne. Dieter Borsum gründete schließlich den Verein für das Museum und übernahm den Vorsitz. Seit dem 7. Mai 2006 können Interessierte das RMS besuchen, sich dort seit zehn Jahren auch trauen lassen.

Doch wie Kruse hat auch der Mitgründer Dieter Borsum längst vom jetzigen Vorsitzenden ein Hausverbot erhalten, wie dessen Sohn Carsten sagt. „Wer gibt Herrn Niemann das Recht, das mühsam Aufgebaute und Erreichte in kürzester Zeit wieder zu zerstören, indem man quasi in Gutsherrenart willkürliche Hausverbote ausspricht?“, fragt Carsten Borsum und würdigt zugleich das Engagement der Projektentwickler-Brüder Digwa, ohne die es das RMS nicht geben würde.

Carsten Borsum: Mitglieder sollten Eigenmächtigkeit beenden

Er spricht von einer Selbstherrlichkeit, mit der Niemann agiere und appelliert an die Vereinsmitglieder, dieser unerträglichen Eigenmächtigkeit ihres Vorsitzenden endlich ein Ende zu setzen und ihn auf der nächsten Hauptversammlung abzuwählen. „Damit könnte weiterer Schaden vermieden und das Ansehen aller Beteiligter wiederhergestellt werden“, meint Borsum. Bislang halten sich die Mitglieder indes mit öffentlicher Kritik zurück. Zwei Akteure bestätigen auf Anfrage dieser Zeitung, dass nach der geplanten Entwidmung unter den Älteren eine Diskussion entflammt sei über das weitere Vorgehen.

Von Antje Bismark