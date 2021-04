Sehnde/Rethmar

Gegen die Ansiedlung eines riesigen Logistikzentrums des Reifengroßhändlers Deliticom im geplanten Gewerbegebiet Sehnde-Ost regt sich immer mehr Widerstand. Eine Gruppe von vier Frauen aus Rethmar hat jetzt eine Onlinepetition gegen das Projekt gestartet. Darin fordern die Rethmarerinnen, dass Sehndes Politiker die aktuellen Planungen für das Gewerbegebiet vorerst stoppen, die Ansiedlung eines Logistikers auf der Fläche am Sehnder Ostrand kategorisch ausschließen und umgehend eine Bürgerversammlung zu dem Thema einberufen.

Als Gründe für ihre Ablehnung führt die Initiative unter anderem den von einem Ingenieurbüro aus Hannover prognostizierten zusätzlichen Verkehr von täglich bis zu 1200 Fahrzeugen, darunter 440 Lastwagen, sowie die Größe der geplanten Hallen ins Feld.

Initiatorinnen der Onlinepetition, die sich an Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse (SPD) richtet, sind Linda Delkeskamp, Inga Jäger, Monika Erichsen und Annika Schönaich. Begonnen hat die virtuelle Sammlung von Unterschriften unter dem Titel „Es ist 5 vor 12. Kein Logistikunternehmen im geplanten Gewerbegebiet Sehnde-Ost!“ erst am Karsonnabend. Am Ostermontag gegen Mittag hatten sie schon 490 Menschen unterzeichnet, davon mehr als 400 aus dem Sehnder Stadtgebiet. Noch acht Wochen lang ist das Portal geöffnet. Anschließend müsste es nach üblicher Vorgehensweise einen Dialog zwischen Kruse und den Initiatoren der Petition geben.

Schon am Dienstag beraten Sehndes Politiker

Doch vieles deutet darauf hin, dass es schon in den nächsten Tagen zu Diskussionen um das Thema kommen wird. Denn am Dienstag, 6. April, trifft sich der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt, um über den fraglichen Bebauungsplan in der Gemarkung Rethmar zu diskutieren. Der Termin ist um 18 Uhr in einer öffentlichen Sitzung in der Mensa der Kooperativen Gesamtschule, Am Papenholz. Das Treffen steht unter Corona-Auflagen, Besucher müssen eine FFP2- oder OP-Maske tragen und Abstände einhalten.

Die Politiker wollen über die Einwendungen zum Bebauungsplan reden, die während der offiziellen Auslegungsfrist eingegangen waren. Schon in der nächsten Ratssitzung am 15. April könnte dann der sogenannte Satzungsbeschluss gefasst werden. Damit wäre die Ansiedlung des Delticom-Logistikzentrums bereits besiegelt.

„Letzte Möglichkeit zur Schadensbegrenzung“

Doch das wollen die Initiatorinnen der Onlinepetition verhindern. Sie appellieren an Bürgerinnen und Bürger, sich an der Ausschusssitzung zu beteiligen und die Bedenken vorzutragen. „Dies wird voraussichtlich die letzte Möglichkeit sein, um Schadensbegrenzung bei der geplanten Erweiterung des Gewerbegebietes Sehnde-Ost zu fordern“, heißt es in einem Schreiben der Initiative.

Kein Delticom-Logistikzentrum bei Sehnde: Vier Frauen aus Rethmar starten eine Online-Petition gegen das Projekt. Quelle: Achim Gückel (Bildschirm-Screenshot)

Denn der geplante Logistikkomplex und der damit verbundene zusätzliche Lastwagenverkehr betreffe nicht allein Sehnde und Rethmar, sondern auch andere Städte und Dörfer, durch die die Transporte zu den Autobahnen 2 und 7 führen würden. In den vergangenen Wochen waren unter anderem von Lehrter Baupolitikern und vom Ortsrat in Hämelerwald Bedenken geäußert worden. Die Hämelerwalder forderten sogar umgehend Tempo 30 und Durchfahrtsverbote für ihre Ortsdurchfahrt, um die Lastwagen fernzuhalten.

Auswirkungen auf Mensch und Natur

Die Initiative aus Rethmar vertritt die Ansicht, dass ein Logistikzentrum wie das von Delticom nicht ins Hinterland, sondern direkt neben eine Autobahn gehöre. „Zwei je 40.000 Quadratmeter große Hallen in einem Gewerbegebiet am Rande der Kernstadt sind deutlich zu groß für Sehnde“, argumentieren die Rethmarerinnen in ihrem Schreiben wörtlich. Ihr Ziel sei es allerdings nicht, das gesamte Gewerbegebiet zu verhindern, sondern lediglich die Ansiedlung eines so großen Logistikkomplexes.

„Was man jetzt noch ändern kann, ist der Bebauungsplan, da dieser noch nicht beschlossen wurde“, meint die Initiative. Denn die jetzt vorgelegten Planungen hätten „deutliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt“. Das belege die Zusammenfassung der Umweltauswirkungen. Darin sei unter anderem die Rede von einer Flächenversiegelung von 13 Hektar für die gewerbliche Nutzung sowie weitere 0,8 Hektar für neue Straßenflächen, von einer Zunahme des Verkehrs und des Verkehrslärms in Sehnder Ortsteilen sowie der Kernstadt, von einer Zunahme von Staubemissionen und der Vernichtung von Lebensräumen für Pflanzen und Tiere.

Delticom statt Getränkegroßhändler

Die Initiative räumt ein, dass die Stadt die gesetzlichen Vorgaben zur Beteiligung der Öffentlichkeit bisher erfüllt habe. Eine Bürgerversammlung, die für Transparenz in der Sache gesorgt hätte, habe es aber nicht gegeben. Daher seien die Pläne vielen Bürgerinnen und Bürgern gar nicht bekannt. Und schließlich sei erst Anfang März bekannt gegeben worden, dass sich auf einem Großteil des neuen, seit Jahren geplanten Gewerbegebiets nicht wie zunächst berichtet ein Getränkegroßhändler ansiedeln würde, sondern Europas größter Onlinereifenhändler Delticom mit zwei riesigen Hallen.

Die Stadtverwaltung mit Bürgermeister Kruse an der Spitze hatte mit Hinsicht auf das Delticom-Projekt von einem großen Ansiedlungserfolg für Sehnde gesprochen. Bisher unterhält das Unternehmen bei Höver ein Logistikzentrum auf etwa sechs Hektar Grundstück. Aber schon 2023 solle der Betrieb in dem neuen Logistikzentrum am Rand von Sehnde starten. Später hatten unter anderem Sehndes Grüne das Vorhaben kritisiert, von einem „enormen Flächenfraß“ gesprochen und das Projekt einen Fehler genannt.

Von Achim Gückel