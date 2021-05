Die Gesamtkirchengemeinde Sehnde-Rethmar-Haimar hat am Pfingstsonntag einen Gottesdienst unter freiem Himmel gefeiert. Mehr als 60 Besucher saßen dabei coronakonform mit Abstand und auf Bierzeltbänken am Gretenberger Teich. Im Anschluss standen vier Taufen an – mit Wasser aus dem See.