Sehnde/Rethmar

Bei den Verantwortlichen des Turnvereins Eintracht (TVE) Sehnde sowie des Männerturnvereins (MTV) Rethmar herrscht große Freude: Der Regionssportbund Hannover (RSB) hat jetzt die bewilligten Zuschüsse für deren Bauvorhaben bekannt gegeben. So will die Tennisabteilung des TVE aus einem Tennisplatz ein Beachtennisfeld machen, und der MTV Rethmar saniert und erweitert seine Umkleidekabinen und Sanitäranlagen. Die Zuschüsse stammen aus dem Förderprogramm Sportstättenbau des Landessportbundes Niedersachsen und Mitteln der Finanzhilfe des Landes.

Der TVE erhält für sein auf 14.606 Euro veranschlagtes Projekt einen Zuschuss über 4381 Euro. Die Idee dazu hatte die Tennisjugend. Viele der Nachwuchsspieler hätten sich einen Ort gewünscht, an dem sie Beachtennis spielen können, sagt der erste Vorsitzende Ralf Marotzke: „Diese Form ist gerade voll im Trend.“ Dagegen sänken die Mitgliederzahlen in der Tennissparte seit Jahren konstant. Deshalb würden die sieben Tennisplätze auf der Außenanlage in der Chausseestraße nur selten alle gebraucht.

Viele Tennisspieler ausgetreten

Erschwerend komme die Corona-Pandemie hinzu, in der bereits weitere Tennisspieler ihre Mitgliedschaft beendet hätten. Mit der Beachanlage auf dem ältesten der Plätze, dem einzigen horizontalen auf dem Gelände, erhofft sich die Vereinsleitung, wieder mehr Jugendliche zurückzugewinnen. „Der Regionssportbund sieht den Sportstättenbau, gerade im Hinblick auf die Mitgliederentwicklung, als elementaren Baustein an“, urteilt denn auch der RSB-Vorsitzende Ulf Meldau aus Lehrte. Für den Umbau wird der Platz mit Folie ausgelegt und Sand aufgeschüttet, danach wird die Netzanlage installiert.

In einer Sprunggrube, in der MTV-Chef Jörg Politze steht, entsteht ein Neubau mit Umkleidekabinen. Quelle: Michael Schütz (Archiv)

In einer ganz anderen Dimension ist der MTV Rethmar unterwegs. Auf der Anlage am Mittellandkanal wird ein neues Umkleide- und Sanitärgebäude errichtet. Kostenpunkt: fast 650.000 Euro. Dass der Verein vom Regionssportbund bedacht wird, ist ein Glücksfall. Denn nur in ganz wenigen Fällen fördert der RSB ein Projekt mit Beteiligung Dritter. In diesem Fall ist damit die Stadt Sehnde als Kommune gemeint, die den größten Teil der Kosten übernimmt. Doch von den 80.000 Euro, die der MTV aus eigener Kasse zahlt, begleicht der RSB 24.000 Euro als Zuschuss.

Neubau soll dieses Jahr stehen

Die Turnhalle an der Seufzerallee mit seinen zwei Umkleidekabinen biete nicht mehr genug Platz für alle 650 Mitglieder, sagt der Vorsitzende Jörg Politze. Denn nicht selten würden mehrere Mannschaften an einem Tag trainieren. Wenn dann die Herren-Fußballteams die beiden Kabinen belegten, blieben etwa den Beachvolleyballern oder anderen Gruppen zum Umziehen nur noch die Halle selbst.

Aus diesem Grund hatten die Verantwortlichen bereits vor sechs Jahren angefangen, einen Neubau mit vier Kabinen und zwei Toiletten zu planen. Nach dem erfolgreichen Bewilligungsbescheid wollen die Organisatoren nun in naher Zukunft zusammen mit der Stadt die Bauaufträge vergeben. Baubeginn sollte ursprünglich im April sein – doch ob dieser Termin eingehalten werden kann, ist sich Politze nicht sicher. Nur eines ist für den Vereinschef klar: Noch in diesem Jahr soll das neue Gebäude fertiggestellt sein.

Von Niklas Borm