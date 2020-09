Rethmar

Eine Feuerzangenbowle wie im legendären Film gab es zwar nicht, aber am Sonntag haben sich viele Besucher auf dem Gutshof Rethmar an ihre Schulzeit erinnert. Der Grund dafür: Das Regionalmuseum hat die Ausstellung „Schule im Wandel der Zeit“ eröffnet. Rund 50 Besucher wollten unter den ersten sein, die sich die Schau ansehen.

Die Eröffnung selbst ging unter freiem Himmel über die Bühne. Museumsleiter Erhard Niemann und sein Team hatten Bierbänke aufgestellt, auf denen sich die Gäste niederlassen konnten. In die Ausstellung durften wegen der Corona-Bestimmungen immer nur 25 Besucher gleichzeitig.

Exponate aus 230 Jahren Schulgeschichte

Neben Niemann haben Roswitha Langusch und Horst Wöhler die Ausstellung vorbereitet, in der Exponate aus 230 Jahren Schulgeschichte zu sehen sind. Tintenfässer, Ranzen und alte Schulbänke werden bei so manchem Besucher Erinnerungen hervorgebracht haben.

In der Ausstellung „Schule im Wandel der Zeit" rufen Exponate Erinnerungen an die eigene Schulzeit wach. Quelle: Michael Schütz

KGS-Leiterin schaut in die Zukunft

Dass Wandel und Weiterentwicklung der Schule keineswegs vorbei sind, berichtete Sandra Heidrich. Die Leiterin der größten Schule in Sehnde, der Kooperativen Gesamtschule ( KGS), hielt den Eröffnungsvortrag. „Die Zukunft hat schon längst begonnen“, meinte die Pädagogin angesichts moderner Tablets und Smartphones, die im Unterricht zum Einsatz kommen. Mit Fernunterricht und Distanzlernen in der Corona-Pandemie erhalte die Schule gerade einen weiteren Entwicklungsschub. „Wie kann Unterricht gelingen, wenn Schüler und Lehrer an verschiedenen Orten sind?“, fragte sie sich. „Und wenn wir uns vielleicht in zehn oder 20 Jahren hier erneut bei einer Ausstellung ,Schule im Wandel der Zeit’ wiedersehen, bin ich gespannt, was es aus unserer Zeit zu berichten geben wird.“

Die Ausstellung „Schule im Wandel der Zeit“ im Regionalmuseum Sehnde in Rethmar, Gutsstraße 15, ist bis zum 20. Dezember zu sehen. Geöffnet sonn- und feiertags von 14.30 bis 17.30 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung unter (0 51 38) 98 51. Der Eintritt ist frei.

Von Michael Schütz