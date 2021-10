Dolgen

Jetzt hat Konrad Haarstrich noch eine Auszeichnung mehr. Der Dolgener ist am Dienstag vom scheidenden Regionspräsidenten Hauke Jagau für sein langjähriges Engagement als CDU-Abgeordneter in der Regionsversammlung mit der Ehrennadel in Gold der Region Hannover geehrt worden. Die Region würdigt damit verdiente Mitglieder, die es nach den Kommunalwahlen nicht mehr in die Regionsversammlung geschafft haben. Wer mehr als 15 Jahre tätig war, erhielt die Ehrennadel in Gold, so wie Haarstrich, der dem Gremium 20 Jahre angehörte.

Der 73-Jährige bleibt aber weiterhin Ortsbürgermeister von Dolgen, Evern und Haimar sowie CDU-Ratsherr – beides Ämter, die der Christdemokrat bereits seit 30 Jahren bekleidet. Dafür war ihm im Januar von Bürgermeister Olaf Kruse die Urkunde der Stadt und die Ehrenmedaille samt Urkunde des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes überreicht worden. Haarstrich ist nach Wolfgang Toboldt (SPD) zudem der dienstälteste Ratsherr in Sehnde. Sein Credo hat er einmal selbst beschrieben: „Ich bin ein Kümmerer, und wenn Bürger sich auch nur über Kleinigkeiten wie kaputte Straßenlaternen oder Schlaglöcher in der Straße beschweren, setze ich mich ein.“

Von Oliver Kühn