Darum soll Sehnde einen Tierfriedhof bekommen

Ein Haustier gilt oft als vollwertiges Familienmitglied. Wenn es stirbt, ist der Verlust entsprechend groß. Bei den Besitzern stellt sich dann die unvermeidliche Frage: Wohin mit dem toten Tier? Die Gruppe SPD und Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Sehnde macht sich daher für Tierfriedhöfe stark.

In der Kernstadt und den Ortsteilen gibt es diese bisher nicht. „Und dabei wünschen sich immer mehr Menschen für ihre Vierbeiner eine würdevolle Bestattung“, sagt Max Diga, Sprecher der Gruppe und Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion. Mehrfach sind Bürger an die Lokalpolitiker herangetreten und haben den Wunsch nach einem Tierfriedhof in Sehnde geäußert.

Haustier ist Begleiter und Trostspender

„Wenn der Ehepartner gestorben ist und die Kinder aus dem Haus sind, ist das Haustier gerade für Ältere oft Familienersatz, Trostspender und häufig der einzige Begleiter, der die Menschen vor Einsamkeit bewahrt“, erklärt Digwa. Wenn das Tier stirbt, würden sich viele Menschen jedoch scheuen und es als unpersönlich und würdelos empfinden, den Kadaver in einer Tierkörperbeseitigungsanstalt entsorgen zu lassen.

Nicht jeder habe zudem die Möglichkeit, sein Tier im heimischen Garten zu begraben. „Viele wohnen in Wohnungen oder haben nur einen sehr kleinen Garten“, sagt Digwa. Den Kadaver des geliebten Haustieres aber außerhalb des eigenen Grundstücks im Wald oder auf einer Wiese zu vergraben, ist laut Tierkörperbeseitigungsgesetz verboten.

Verwaltung soll geeignete Flächen suchen

Auf einem Tierfriedhof dürften die Vierbeiner hingegen legal und würdevoll bestattet werden. Besitzer könnten dort Grabsteine aufstellen und der verstorbenen Tiere mit Fotos, Kerzen und Blumen gedenken. „So ein persönlicher Abschied ist auch gerade für Kinder oft sehr wichtig“, erklärt Digwa.

Die Gruppe aus SPD und Grünen fordert daher, dass die Stadt Sehnde künftig Tierfriedhöfe für die Bestattung von Tierkörpern und Urnen mit eingeäscherten Kleintieren anbieten soll. Laut Digwa könnten dafür Teilflächen auf dem städtischen Friedhof abgetrennt werden. Auch Grünflächen in der Kernstadt und den Ortsteilen kämen in Frage. „Die Verwaltung muss prüfen, was da möglich ist und welche Flächen sich eignen“, sagt Digwa.

Urne mit Asche der toten Tiere als Grabbeigabe

Darüber hinaus möchten die Lokalpolitiker, dass auf städtischen Friedhöfen Flächen ausgewiesen werden, auf denen Urnen mit eingeäscherten Haustieren als Grabbeigaben möglich sind. „Die Besitzer bewahren die Urne mit der Asche ihrer toten Tiere in so einem Fall zu Hause auf und lassen sie mit ins eigene Grab geben, wenn sie selber sterben“, erklärt Digwa.

Den nächsten Tierfriedhof sowie Tierkrematorien für die Einäscherung gibt es laut Digwa in Hannover. Viele Kommunen würden sich eine professionelle Bestattungsmöglichkeit aber in ihrer Nähe wünschen. „Auch für Sehndes Haustierbesitzer wäre das eine gute Alternative“, betont Digwa.

Wegen Corona: Antrag liegt vorerst auf Eis

Ihren gemeinsamen Antrag haben SPD und Grüne bereits eingebracht. Wann der Sehnder Rat darüber entscheiden kann, ist wegen der aktuellen Corona-Pandemie derzeit jedoch noch völlig ungewiss. Die nächste Sitzung wäre eigentlich für den 7. Mai geplant.

Von Katja Eggers