Rathaus: Ein Viertel der Mitarbeiter ist im Homeoffice

Der Bürgermeister ist selbstverständlich immer an Deck – aber ansonsten ist die Mitarbeiterriege im Rathaus aufgrund der Corona-Pandemie derzeit deutlich ausgedünnt. Die Verwaltung hat prompt reagiert und zusätzlich 15 Arbeitsplätze für den Dienst zu Hause eingerichtet, darunter etwa auch die Fachdienstleiterin für Ordnung und die Leiterin des Bürgerbüros. Damit sind jetzt insgesamt 32 Arbeitsplätze „homeoffice-tauglich“ – einschließlich der bereits vorher vorhandenen Homeoffice-Arbeitsplätze. Das ist fast ein Viertel der 130 Mitarbeiter aus der Nordstraße.

Für Notbetrieb vorgesorgt

Dadurch könne man die Begegnungen zwischen den Mitarbeitern minimieren, was den Vorgaben des sogenannten Social Distancing (sinngemäß auf Deutsch: körperliche Distanz) entspreche. „Derzeit sitzt jeweils nur ein Mitarbeiter in jedem Büro“, verdeutlicht Bürgermeister Olaf Kruse die Vorsichtsmaßnahmen. Und die Räume, in den sich mehrere Mitarbeiter zu einer Besprechung treffen – selbstverständlich mit ausreichend Sicherheitsabstand – würden anschließend gleich desinfiziert. Das gleich gelte auch für den Baubetriebshof. Zudem seien in allen Fachdiensten Mitarbeiter für die Aufrechterhaltung eines eventuell eintretenden Notbetriebes ins Homeoffice versetzt worden.

Sehndes Gleichstellungsbeauftragte Jennifer Glandorf arbeitet derzeit im Homeoffice. Quelle: Stadt Sehnde

Im Bürgerservice ist der Einsatz auf zwei Mitarbeiter eingeschränkt worden. Auf dem Tresen im Eingang des Rathauses ist Plexiglas als Spuckschutz installiert worden, zudem werden alle Besucher gebeten, sich beim Betreten die Hände in dem dafür vorgesehenen Gerät zu desinfizieren. Der Counter ist dauerhaft besetzt, um unter anderem die telefonische Erreichbarkeit für die Terminvereinbarungen zu gewährleisten. Die übrigen Mitarbeiter arbeiten im Hintergrund, bauen Mehrstunden ab oder haben Urlaub.

Azubis für Selbststudium freigestellt

Die Auszubildenden und Studierenden der Stadt sind ebenfalls von den Schulschließungen betroffen. Denn die Berufsschule, das Niedersächsische Studieninstitut für kommunale Verwaltung und die Kommunale Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen haben ebenfalls ihren Lehrbetrieb eingestellt. Diese angehenden Mitarbeiter seien derzeit für die Prüfungsvorbereitung im Selbststudium freigestellt, um sich auf diese vorbereiten zu können, so weit es geht. Darüber hinaus sind alle Fachtagungen und Schulungen, welche für die nächste Zeit geplant waren, ausnahmslos abgesagt worden.

