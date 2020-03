Sehnde

Der Rat der Stadt Sehnde tagt am Donnerstag, 5. März, zum zweiten Mal in diesem Jahr. Auf der Tagesordnung stehen diverse Themen zur Entscheidung an: So geht es etwa um die Planung für eine sechsgruppige Kindertagesstätte im Neubaugebiet Maschwiesen. Diese ist im Erdgeschoss eines Komplexes vorgesehen, in den drei Etagen darüber Wohnungen. Außerdem geht es um die Ausstattung des Anbaus der Kita Hugo-Remmert-Straße in Ilten. Dafür ist eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 80.000 Euro nötig, weil die Verwaltung vergessen hatte, diese im Haushalt des Vorjahres einzuplanen. Die Mittel stünden jedoch zur Verfügung, heißt es aus dem Rathaus.

Weiterhin muss der Rat über die Grunderneuerung von Bushaltestellen und Wartehäuschen im Stadtgebiet im nächsten Jahr und die Finanzierung einer Familiensprechstunde des Kirchenkreises Burgdorfer Land in Sehnde entscheiden. Darüber hinaus geht es um den Bebauungsplan „Bosenkamp West“ in Ilten an der Straße Am Park, wo sich der Discounter Netto auf 1200 Quadratmeter vergrößern will. Der Stadtentwicklungsausschuss und der Ortsrat haben die Pläne bereits befürwortet.

Sehnde soll umweltfreundlicher werden

Auch über das Programm „Green Sehnde 2025“ der CDU/FDP-Gruppe muss das Gremium entscheiden. Diese hat beantragt, in den nächsten fünf Jahren 500 zusätzliche Bäume im Stadtgebiet und eine lange Hecke um die geplanten Sporthallen an der Chausseestraße zu pflanzen. Schließlich steht noch das sogenannte Strategische Handlungskonzept für die nächsten fünf Jahre auf der Agenda. Damit will die Stadt ihre Ziele etwa zur Bevölkerungsentwicklung, dem Ausbau der Infrastruktur, zur Bildung, Umwelt und den Finanzen festlegen – zusammen mit der Politik und den Bürgern.

Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Ratssaal des Rathauses, Eingang Nordstraße 19. Vor und nach dem öffentlichen Teil können Einwohner Fragen an den Rat und die Verwaltung stellen.

Lesen Sie auch

CDU und FDP wollen 500 zusätzliche Bäume für grünes Sehnde pflanzen

Von Oliver Kühn