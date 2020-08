Der Frühdienst in der Kita Im Bosenkamp in Sehnde-Ilten soll zum 1. August nächsten Jahres um 15 auf dann 25 Plätze erweitert werden. Das ist Teil der Maßnahmen für die Kita-Bedarfsplanung für 2021, über die der Rat der Stadt Sehnde am Donnerstagabend abstimmen soll.