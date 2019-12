Rat soll Haushalt am Donnerstag verabschieden

Sehnde

Die Verabschiedung des städtischen Haushalts für das nächste Jahr steht im Mittelpunkt der letzten Ratssitzung in diesem Jahr. Sie ist am Donnerstag, 12. Dezember, und beginnt um 18 Uhr im Rathaus, Eingang Nordstraße 19. Dabei geht es etwa um den Stellenplan, zu dem auch der Personalrat angehört wurde sowie um die Empfehlungen der Ausschüsse und der Ortsräte für Investitionen und notwendige Aufgaben in ihren Ortschaften. Vor und nach der Sitzung können Einwohner Fragen an den Rat und die Verwaltung stellen.

Mehr Geld für Sportvereine ?

Weitere Themen sind die Neuauflage des Kriterienkatalogs für die Vergabe von Kita-Plätzen, der Antrag des Sportrings auf eine Erweiterung der finanziellen Unterstützung für Sportvereine sowie ein Investitionskostenzuschuss für den Bau einer Bootshalle durch den Ruderverein für das Große Freie Lehrte/ Sehnde. Ferner geht es um die einheitliche Behördentelefonnummer 115, von der sich die Stadt einen besseren Service für die Bürger und eine Entlastung für ihr Personal verspricht. Auch der Antrag der AfD, das an der Kreuzkirche geplante Familienzentrum in einen Neubau der derzeit geschlossenen Kita Ladeholzstraße zu integrieren, wird diskutiert – die Verwaltung empfiehlt eine Ablehnung des Antrags.

Darüber hinaus stehen einige Bebauungspläne auf der Tagesordnung, wie etwa die Verdichtung des Wohngebiets Sehnde Nord II entlang der B 443 in der Kernstadt, das Gewerbe- und Industriegebiet Schnedebruch in Ilten sowie das geplante Neubaugebiet Im Mühlenfeld in Haimar. Außerdem soll der Rat der Anschaffung eines Elektrokleinautos für rund 12.500 Euro zustimmen. Mit diesem soll der im Sommer neu angestellte Mitarbeiter künftig den ruhenden Verkehr überwachen.

Lesen Sie auch

Von Oliver Kühn