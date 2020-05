Der Rat der Stadt Sehnde hat in seiner jüngsten Sitzung drei neue Ortsbrandmeister der Stadtfeuerwehr Sehnde ernannt. In Ilten ist dies Daniel Gründer zunächst kommissarisch, in Dolgen führt nun Andreas Preß das Kommando, und in Wassel geht Karsten Gurkasch in seine zweite Amtszeit.