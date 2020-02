Rat entscheidet am Donnerstag über Erweiterung des Hortangebots

Sehnde

Der Sehnder Rat kommt am Donnerstag, 13. Februar, zu seiner ersten Sitzung im neuen Jahr zusammen. Dabei geht es etwa um den Bebauungsplan Vorwerks Garten im geplanten Neubaugebiet Rethmar-West, das nach Fertigstellung in mehreren Bauabschnitten Sehndes größtes Neubaugebiet wird. Das Gremium muss hier über die eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen von Bürgern und Institutionen entscheiden.

Weiteres Thema ist die Erweiterung des Hortangebots. Dafür soll die Kleingruppe im Hort Regenbogen in Ilten zum August um acht Plätze auf eine Hortgruppe mit dann insgesamt 20 Betreuungsplätzen aufgestockt werden, wofür fast 14.000 Euro mehr an Personalkosten für eine weitere Fachkraft anfallen. Außerdem soll der Rat über die Einrichtung einer zusätzlichen Kindergartengruppe zum nächsten Kita-Jahr befinden.

Notgruppe im Bewegungsraum

Diese soll als zweite Kindergartengruppe der Kindertagesstätte Hugo-Remmert-Straße in Ilten entstehen. Doch weil die Bauarbeiten dafür frühestens in einem Jahr fertig sind, soll das Angebot als Notgruppe schon zum 15. August im Bewegungsraum der Kita Berliner Straße untergebracht werden. Sollte das nicht ausreichen, denkt die Verwaltung auch über die Einrichtung einer zweiten Nachmittagsgruppe in Sehnde-Mitte nach, voraussichtlich in der Kita Südtorfeld oder der Kita Marggrafstraße.

Die Ratssitzung beginnt um 18 Uhr im Ratssaal des Rathauses, Eingang Nordstraße 19. Vor und nach dem öffentlichen Teil können Einwohner Fragen an den Rat und die Verwaltung stellen.

Von Oliver Kühn