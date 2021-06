Rasenschnitt wird im Gegensatz zu Strauchschnitt an den Grüngutannahmestellen nicht akzeptiert. Viele Betreiber wie auch in Sehnde klagen, dass die Mahd deshalb oft außerhalb der Öffnungszeiten vor dem Eingang abgekippt wird.

Warum Rasenschnitt an Grüngutannahmestellen abgelehnt wird

