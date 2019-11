Ilten

Randale auf einer Baustelle an der Rudolf-Wahrendorff-Straße: Nach Angaben aus dem Lehrter Polizeikommissariat haben Unbekannte dort am Wochenende unter anderem das Glas an der Fahrertür eines Minibaggers zertrümmert. Sie benutzten dazu den Sockel einer Absperrbake. Mehrere weitere Baken warfen die Randalierer um. Außerdem ließen sie ihre überschüssige Kraft an einem Toilettenhäuschen aus und warfen dieses um. Die Polizei sucht nun Zeugen für die Randale, die sich zwischen Freitag, 13.30 Uhr, und Sonnabend, 8 Uhr, abgespielt hat. Das Kommissariat ist unter Telefon (05132) 8270 erreichbar.

Von Achim Gückel