Sehnde

Dieser Sonntagsausflug war schmerzlich: Ein 57-jähriger Sehnder war mit seinem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg an der Iltener Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als er nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte einen umgestürzten Bauzaun in Höhe der Kooperativen Gesamtschule übersah. Er prallte mit dem Vorderrad dagegen und stürzte auf das Pflaster. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Außerdem wurden sein Fahrrad und auch der Bauzaun leicht beschädigt.

Von Oliver Kühn