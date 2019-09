Blasorchester und Chor Voices of Harmony geben gemeinsames Konzert in der KGS

Sehnde

Das Projektorchester Junge Dirigenten und der Chor Voices of Harmony machen erstmals gemeinsame Sache: Die beiden Ensembles geben am Sonntag, 15. September, ab 17 Uhr ein gemeinsames Konzert im Forum der Kooperativen Gesamtschule ( KGS) Sehnde.

Die erste Hälfte des Abends werden die Sänger bestreiten. Zuhörer dürfen sich auf Lieder wie „Can You Feel the Love Tonight“ von Elton John aus dem Musical „König der Löwen“ oder „Hallelujah“ von Leonhard Cohen freuen. Die Voices of Harmony singen unter der musikalischen Leitung von Agnes Hapsari. Sie hat ihr Studium an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover 2013 abgeschlossen und ist zurzeit in verschiedenen Produktionen in Hannover als Sängerin zu erleben.

Das Projektorchester ist im März in Verden aufgetreten. Quelle: Sylvia Bothmer (Archiv)

Orchester mit 40 Musikern aus zehn Städten

Den zweiten Teil des Konzertes gestalten dann das Projektorchester unter der Leitung von Tim Kuhlmann und Justus Wahlers. Auf dem Programm stehen Titel aus Film, Musical und Kompositionen für Blasorchester, die hohe Anforderungen an die beiden Dirigenten und die rund 40 Musiker des Projektorchesters stellen.

Das Projektorchester bietet Nachwuchsdirigenten eine Plattform, um anspruchsvolle symphonische Blasmusik mit einem voll besetzen Orchester, das sich nur für ein oder zwei Konzerte zusammenfindet, zu erarbeiten. Im Projektorchester treffen sich Musiker aus Sehnde, Verden, Wunstorf, Peine, Hannover und fünf anderen Städten zum gemeinsamen Musizieren.

TVE-Mitglied dirigiert

Justus Wahlers, ehemaliger Schüler des Domgymnasiums Verden, konnte genauso schnell für das Konzept begeistert werden wie Tim Kuhlmann. Beide studieren derzeit Musik im Lehramt an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover. Während Wahlers auch im Blasorchester Verden im TSV Borstel aktiv ist, hat Tim Kuhlmann seine musikalische Heimat im Blasorchester des TVE Sehnde.

Der Eintritt für das Konzerte ist frei. Um die Kosten für Noten, Instrumententransport und Verpflegung der Musiker zu decken, wird im Anschluss um eine Spende gebeten. Beträge, die über die Kosten hinausgehen, kommen anschließend dem Förderverein der KGS Sehnde zugute.

Von Katja Eggers