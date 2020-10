Bolzum

Wegen der Corona-Pandemie mussten Veranstaltungen wie der Kleiderkreisel und der Bingoabend zwar abgesagt werden, still steht die Verbundpartnerschaft GutKlima in Bolzum jedoch nicht.Vom Reparaturcafé über die Nähwerkstatt bis hin zum Videoworkshop für Jugendliche hat die Veranstaltungsreihe im Oktober und November allerlei zu bieten.

Ausstellung „Klimaflucht“ im Sehnder Rathaus

Noch bis zum 16. Oktober lädt die Ausstellung „Klimaflucht“ der Deutschen Klimastiftung (DKS) dazu ein, sich mittels Audiobeiträgen von zwölf lebensgroßen Figuren ein authentisches Bild darüber zu machen, warum Menschen aus aller Welt vor dem Klima fliehen. Für die Teilnahme an einem interaktiven Workshop am Donnerstag, 15. Oktober, ab 18 Uhr, ist eine vorherige Anmeldung auf www. gutklima.de erforderlich. Der Besuch der Ausstellung im Foyer des Ratssaales ist während der Rathausöffnungszeiten ohne Anmeldung kostenfrei möglich.

Entkernung des künftigen Klimazentrums

Am Sonnabend, 10. Oktober, ab 10 Uhr treffen sich Ehrenamtliche wieder am zukünftigen Klimazentrum an der Boltessemstraße 2 in Bolzum, um die Immobilie weiter zu entkernen. Unabhängig davon, wie der Rat Sehnde aufgrund der Corona-Krise über den Fortbestand des Leuchtturmprojektes im nächsten Haushaltsjahr entscheidet, wollen Dorfverein und Interessierte zeigen, dass auf die versprochene Eigenleistung der Bürger Verlass ist. Jede Hilfe ist willkommen. Wer mitmachen möchte, kann sich per E-Mail an veranstaltungen@ gutklima.de anmelden.

Jugendworkshop „Werde Videoreporter“

Von Montag bis Sonnabend, 19. bis 24. Oktober, können sich Jugendliche im Alter von 13 bis 20 Jahren in einem Workshop zum Gutklima-Smartphone-Videoreporter ausbilden lassen. Unter anderem wird vermittelt, wie man mit dem eigenen Smartphone professionelle Clips inklusive Story erstellen kann. Die Platzzahl ist begrenzt. Nähere Infos gibt es im Internet unter gutklima.de/werde-video-reporterin. Interessierte Jugendliche können sich per E-Mail ebenfalls an die Adresse veranstaltungen@ gutklima.de anmelden.

Reparaturcafé und Nähwerkstatt

Das nächste Reparaturcafé mit Hygienekonzept gibt es am Mittwoch, 21. Oktober, von 16 bis 18.30 Uhr im evangelischen Pfarrnebengebäude, Am Mühlenberg 6.

Nach dem Corona-Shutdown trifft sich die Nähwerkstatt am Freitag, 6. November, zum ersten Mal wieder. Ab 18 Uhr soll die aus Australien kommende Idee der sogenannten Boomerang Bags ausprobiert werden. Aus Stoffresten und Werbestofftaschen nähen die Teilnehmer Obst- und Brotbeutel, die dann kostenfrei auf Tauschbasis im Dorfladen Bolzum genutzt werden können. Stoffspenden dafür können im Dorfladen abgegeben werden. Wer bei der Nähwerkstatt mitmachen möchte, kann sich per E-Mail an veranstaltungen@ gutklima.de anmelden.

Von Katja Eggers