Trickbetrüger haben versucht, mehrere Senioren in Sehnde übers Ohr zu hauen. Sie gaben sich in Telefonanrufen als Polizistin, Tochter oder Anwalt aus und verlangten hohe Geldsummen. Doch die Unbekannten scheiterten, weil ihre Opfer auf der Hut waren.

Trickbetrüger haben versucht, ältere Menschen in Sehnde auszutricksen. Sie versuchten am Telefon, Druck auf diese auszuüben und so Geld zu ergattern. Quelle: Roland Weihrauch / dpa (Symbolbild)