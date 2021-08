Ilten

Das laute Knattern eines Hubschraubers hat in der Nacht zum Mittwoch viele Bewohner in Ilten aufgeschreckt. Zwischen 3 und 4 Uhr morgens habe der Helikopter im Bereich des Neubaugebiets an der Straße Am Park offenbar nach etwas gesucht, sagt eine Anwohnerin. „Das war mir richtig unheimlich.“

Tatsächlich handelte es sich um den Einsatz eines Polizeihubschraubers, wie das Kommissariat Lehrte mitteilt. Er habe nach einem verschwundenen Bewohner des Klinikums Wahrendorff gesucht. Dieser sei auch gefunden und wieder in das Fachkrankenhaus zurückgebracht worden.

Von Oliver Kühn