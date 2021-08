Sehnde

Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitagvormittag an der Sehnder Mittelstraße einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Nach Angaben der Polizei touchierte der unbekannte Autofahrer gegen 10.45 Uhr einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Seat Leon. An dem Seat wurde dabei der linke vordere Kotflügel beschädigt.

Die Polizei schätzt den Schaden auf 500 Euro. Hinweise nimmt das Lehrter Kommissariat an der Osterstraße unter Telefon (05132) 8270 entgegen.

Von Patricia Oswald-Kipper