Sehnde

Einer lenkt die Kassiererin ab, zwei andere stecken die Beute ein: Mit solch einem Trick haben drei unbekannte Männer am Mittwochmittag einen Diebstahl im Aldi-Markt an der Bachstraße in Sehnde verübt.

Nach Angaben der Polizei begaben sich die drei an die Kasse und taten so, als ob sie etwas bezahlen wollten. Einer der Täter verstrickte die Frau an der Kasse dann in ein Gespräch und verdeckte mit seinem Körper die Sicht auf seine Komplizen, die in die Auslage griffen und Zigaretten im Wert von etwa 200 Euro an sich nahmen.

Dann flüchteten die drei Männer, ihnen auf den Fersen ein Mitarbeiter des Discounters. Als der Aldi-Angestellte einen der Diebe packen konnte, kam es zu einer kurzen Rangelei. Der Unbekannte konnte sich mit Gewalt losreißen und floh. Die sofortige Fahndung der Polizei hatte keinen Erfolg.

Polizei hofft, dass sich ein Zeuge meldet

Nun sucht die Polizei nach einem Zeugen, der gegenüber dem Aldi-Mitarbeiter Angaben zu den Dieben machte. Er habe gesehen, wie diese zuvor in einem schwarzen Mitsubishi mit Hamburger Kennzeichen auf den Parkplatz gefahren seien, habe der Augenzeuge gesagt, sei dann aber verschwunden, ohne seinen Namen oder seine Telefonnummer zu hinterlassen. Nähere Beschreibungen der Täter gibt es nicht.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandendiebstahls und hofft vor allem, dass sich der unbekannte Zeuge vom Parkplatz meldet. Das Kommissariat in Lehrte ist unter Telefon (05132) 8270 erreichbar.

Von Achim Gückel