Sehnde

Wer hat diesen Vorfall beobachtet? Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise für einen Unfall, der sich am Freitag zwischen 12.15 und 16.40 Uhr auf der Nordstraße ereignet hat. Anschließend flüchtete der Verursacher, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden zu kümmern. Nach Mitteilung aus dem Lehrter Kommissariat hatte der Besitzer eines VW Golf, den er auf dem Parkstreifen abgestellt hatte, nach seiner Rückkehr starke Beschädigungen an der Front seines Fahrzeugs festgestellt. Die Polizei meint, dass diese beim Ausparken eines anderen Autos entstanden sein dürften. Hinweise nimmt das Kommissariat in Lehrte unter Telefon (05132) 8270 entgegen.

Von Achim Gückel