Ein 17-Jähriger ist am Sonntagmorgen mit dem Auto seines Vaters und einem 16-jährigen Freund an Bord durch Sehnde-Wehmingen gefahren – bis er in drei Poller krachte und Unfallflucht beging. Weil er dort jedoch ein Kennzeichen verloren hatte, kam ihm die Polizei schnell auf die Spur.