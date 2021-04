Sehnde

Eine schwere Rauchgasvergiftung hat am Karsonnabend ein 33 Jahre alter Insasse der Justizvollzugsanstalt Sehnde bei einem Brand erlitten: Der Mann kam nach Aussage eines Feuerwehrsprechers zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Seinen Angaben zufolge hatten JVA-Beschäftigte kurz vor 19 Uhr eine Rauchentwicklung in einem Haftraum bemerkt, sie alarmierten daraufhin umgehend die Rettungskette und unternahmen die ersten Löschversuche. Um 19.02 Uhr benachrichtigte die Regionsleitstelle Hannover die Ortsfeuerwehren Ilten und Sehnde, die mit sechs Fahrzeugen zum Schnedebruch fuhren. Auf der Anfahrt erhielten die Brandbekämpfer die Information, dass sich der Häftlinge noch in dem Raum befindet – bei der Ankunft der Feuerwehrleute hatten die Beamtinnen und Beamten den Mann aber schon gerettet. „Schnell und beherzt“, wie der Sprecher sagt. Gleichwohl hatte der 33 Jahre alte Mann schon viel Rauchgas eingeatmet, er musste deshalb in ein Krankenhaus verlegt werden.

Brandschutzvorhang verhindert Ausbreiten des Rauchgases

Für den Einsatz nutzten die Feuerwehrleute einen sogenannten Brandschutzvorhang, dessen u-förmiges Gestänge sie vor dem Öffnen der Tür zwischen den Zargen einklemmen können. Der Vorhang besteht aus feuerresistentem Material, das die Ausbreitung des Rauchgases in Flure oder andere Räume verhindert. Damit konnte auch in diesem Fall der Rest des Gebäudes weitgehend rauchfrei gehalten werden, sagt der Sprecher. In weniger als einer Stunde hatten die Feuerwehrleute den Brand gelöscht und das Gebäude belüftet, im Anschluss an den Einsatz mussten sie wegen der Corona-Pandemie noch alle Kontaktflächen in den Fahrzeugen, an den Gerätschaften und in den Gerätehäusern desinfizieren.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der Brandursache übernommen. Auch zur Schadenshöhe können die Ermittler noch keine Aussage machen.

Von Antje Bismark