Sehnde

Das Sehnder Stadtgebiet wird mit einer leistungsfähigen Glasfaser-Infrastrukur ausgebaut. So viel steht fest. Noch nicht geklärt ist jedoch, welches Unternehmen diese Aufgabe erledigen wird. Schon im Frühjahr hatte die Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH aus Borken ein entsprechendes Angebot unterbreitet, und die Politik hatte darüber geredet, aber noch nichts entschieden. Mittlerweile gibt es einen zweiten Anbieter, der im Stadtgebiet in Sachen Glasfaser für schnelles Internet tätig werden will – der hannoversche Kommunikationsdienstleister htp.

In seiner Sitzung am Dienstag, 20. August, ab 20 Uhr wird sich der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt mit der Sache beschäftigen. Die Kommunalpolitiker hören dann einen Vortrag von Verantwortlichen des Unternehmens htp. Auf der Grundlage der beiden Angebote müssen die Mandatsträger dann eine Empfehlung abgeben, welche Partnerschaft zum Ausbau des Glasfasernetzes in Sehnde eingegangen werden soll. Abschließend wird der Rat über den Verwaltungsausschuss am 26. August befinden.

Bericht über Bauarbeiten an städtischen Gebäuden

Die Sitzung des Ausschusses ist im Saal des Rahauses, Eingang Nordstraße 19. Die Politiker reden dann auch über den Bebauungsplan „Im Mühlenfeld“ in Haimar und hören einen Bericht zum Sachstand bei den Bauarbeiten an städtischen Gebäuden.

Von Achim Gückel