Das Unternehmen K+S, ehemals Kali und Salz, will im Gewerbe- und Industriegebiet am Schnedebruch in Sehnde-Ilten großflächige Wasserauffangbecken für anfallendes Haldenwasser errichten. Dafür muss der Bebauungsplan geändert werden, der Rat forderte dazu unlängst ein Verkehrskonzept. Ratspolitiker werfen der Stadt nun vor, diese Forderung zu ignorieren.