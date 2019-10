Jan-Mikael Teuner hat seine Wurzeln in Evern und seit zwei große Leidenschaften: Den Fußball und das Schreiben. Diese verbindet er jetzt in seinem neuen Buch „Kunibert Eder – Der Bomber“. In dem Roman geht es aber nicht nur um Kicker in der vierten Kreisklasse, sondern auch um große Liebe und Betrugsfälle.