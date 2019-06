Ilten

Mit Musik für Barockcello, Cembalo und Orgel feiert die Kirchengemeinde Ilten, Höver, Bilm am Sonntag, 9. Juni, um 17 Uhr das Pfingstfest in der Barockkirche. Es erklingen Werke von Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann und Antonio Vivaldi sowie weiteren Komponisten des Barock. Bei dem Konzert sitzt Fernando Mansilla Fuentealba am Barockcello, Arne Hallmann musiziert am Cembalo und auch an der historischen Christian-Vater-Orgel.

Beide Musiker sind in der Region schon mehrfach gemeinsam aufgetreten und haben sich durch ihre Konzerttätigkeit einen Namen gemacht. Mansilla, gebürtiger Chilene, studierte in Hannover Barockcello und konzertiert regelmäßig mit dem von ihm gegründeten „Miraflores Ensemble“ in der Region Hannover, in Braunschweig und in Lübeck. Nach der Gesellenprüfung im Orgel- und Harmoniumbauerhandwerk studierte Hallmann ebenfalls in Hannover Kirchenmusik und ist Kantor der Elisabethkirche in Langenhagen. Regelmäßig konzertiert er als Organist im kirchen- und kammermusikalischen Bereich und ist durch vielfältige Aufführungen in der Region Hannover bekannt.

Orgelspiel steht in Ilten unter besonderen Vorzeichen

Neben dem gemeinsamen Musizieren mit Cembalo und Cello steht für Arne Hallmann beim Iltener Pfingstkonzert das Orgelspiel unter besonderen Vorzeichen.

Organist Arne Hallmann bedient beim Pfingstkonzert auch die historische Christian-Vater-Orgel. Quelle: Privat

Seinen ersten Orgelunterricht erhielt er in Gifhorn an der dortigen Christian-Vater-Orgel, die ein bedeutendes Vorbild für die anstehende Restaurierung der historischen Iltener Denkmalorgel ist. Die wurde im Jahr 1724, rund 20 Jahre vor dem Gifhorner Instrument, ebenfalls vom Hannoverschen Hof-Orgelbaumeister und Arp-Schnitger-Schüler Christian Vater gebaut.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird am Ausgang gebeten.

Von Patricia Oswald-Kipper