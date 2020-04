Ostern in Corona-Zeiten: Die frohe Botschaft steht auf den Pflastersteinen

Sehnde

Der Ausdruck von der „sozialen Distanz“, die man in diesen Wochen der Corona-Krise bewahren soll, hat auch etwas Irreführendes an sich. Ja, die Menschen halten physischen Abstand. Doch im Geiste und im Herzen sind sich manche in diesen Tagen offenbar sehr viel näher als zu normalen Zeiten. Sehndes Pastorin Damaris Frehrking zieht unter diese außergewöhnlichen Ostertage jedenfalls ein sehr warmherziges Fazit. „Es gab auf Abstand viele berührende Zeichen der Nähe und der Anteilnahme“, meint sie. Trotz Corona sei Ostern auch in diesem Jahr das Fest der frohen Botschaft gewesen: Christ ist erstanden.

Engel mit Straßenmalkreide

Genau diese drei Worte standen etwa am Morgen des Ostersonntags an vielen Stellen auf dem Pflaster von Sehndes Straßen. „Da müssen einige Engel mit Straßenmalkreide die halbe Nacht unterwegs gewesen sein“, sagt Frehrking schmunzelnd. Darüber hinaus habe man die Flamme des morgendlichen Osterfeuers am Sonntag an viele Stellen im Stadtgebiet gebracht und auf diese Weise „die Osterfreude weitergegeben“, wie es die Pastorin ausdrückt. Und um 10.15 Uhr sei aus zahlreichen Häusern und Gärten der uralte österliche Gesang mit den Worten „Christ ist erstanden“ erklungen.

Kleine Ostergrüße hängen an einer Wäscheleine an der Kreuzkirche. Quelle: privat

„Es waren eigentlich schöne Tage von Gründonnerstag bis Ostersonntag“, meint Frehrking. Viele Menschen seien an der Sehnder Kreuzkirche entlanggegangen und hätten die kleinen Botschaften und Geschenke an der Kirchentür entdeckt. Am Karfreitag hätten die Glocken zur Sterbestunde geläutet, und nacheinander konnten 25 Menschen das Gotteshaus für ein stilles Gebet betreten. Dieses Möglichkeit war erst kurz vor den Ostertagen offiziell eingeräumt worden.

Der österlich geschmückte Altar in der Sehnder Kreuzkirche. Quelle: privat

Von Achim Gückel