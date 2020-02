Papiercontainer im Stadtgebiet stehen erneut in Flammen

Sehnde

Geht in der Sehnder Innenstadt ein Feuerteufel um? Erneut ist es an zwei Stellen zu Brandstiftungen gekommen. Am Freitagabend stand an der Mittelstraße eine Altpapiertonne in Flammen. In der Nacht zu Sonntag brannte es dann erneut auf dem Containerplatz am Steinweg hinter dem dortigen Supermarkt. Dabei wurden auch zwei Autos beschädigt. An selber Stelle hatte es erst Ende Januar eine Brandstiftung gegeben.

Anwohner an Mittelstraße löscht Feuer

Das Feuer am Freitag gegen 19.30 Uhr an der Mittelstraße ging nach Angaben der Polizei glimpflich aus. Einem Anwohner gelang es, die Flammen auf eigene Faust zu löschen. Die Feuerwehr musste nicht anrücken.

Der Brand am Steinweg hatte deutlich größere Ausmaße. Dabei wurden nahezu alle Container der Wertstoffsammelstelle zerstört oder schwer beschädigt, ebenso wie die hölzerne Einfriedung. Zwei Autos, die neben den Containern standen, wurden durch die Hitze des Feuers ebenfalls beschädigt. An ihnen schmolzen unter anderem Abdeckungen für Scheinwerfer und Blinker. Eine genaue Schadenshöhe nennt die Polizei nicht. Sie ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer.

Feuerwehr rückt mit Großaufgebot an

Die Feuerwehr musste am Steinweg mit einem Großaufgebot anrücken. Zudem wurden Einsatzkräfte aus Rethmar angefordert. Diese kamen aber nicht mehr zum Einsatz.

Erst Ende Januar hatte es an dem Containerplatz am Steinweg gebrannt. Ebenso gab es ein Feuer an der Mittelstraße. Am Silvesterabend stand zudem am Rewe-Markt an der Peiner Straße ein Rollcontainer mit Verpackungsmaterial und Faltkisten in Flammen. Auch dabei ging die Polizei von Brandstiftung aus.

Weitere Meldungen der Feuerwehr und Polizei in Sehnde finden Sie hier in unserem Polizeiticker.

Von Achim Gückel