Sehnde/Rethmar/Haimar

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Sehnde, Rethmar und Haimar hat ihre Ostergottesdienste durchgeplant – allerdings unter Vorbehalt und weitgehend nur mit Anmeldung. „Interessierte sind gebeten, neueste Entwicklungen über die Internetseiten der Kirchengemeinde zur Kenntnis zu nehmen“, sagt Damaris Frehrking, Pastorin der Kirchengemeinde Sehnde. Sofern es von der Landeskirche keine Empfehlung gegen Präsenzgottesdienste gebe, habe die Kirchengemeinde verschiedene Angebote über die Osterfeiertage vorgesehen.

Eine erste Osteraktion läuft bereits: Noch bis Gründonnerstag können Familien die letzten Stationen im Leben von Jesus in kindgerechter Darstellung im Rahmen eines Rätselparcours erleben. Der Parcours startet am Haupteingang des Gemeindehauses an der Mittelstraße 56 in Sehnde und führt weiter entlang am Stauffenbergring, der Eisenbahnbrücke, dem Kanal und der Bolzumer Brücke, über die Nordstraße in Richtung Sehnde und durch die Bürgermeister-Schaper-Straße wieder zum Kanal, über den Kanalspielplatz und die Friedrich-Ebert Straße schließlich zurück zum Kirchturm. Um das Rätsel zu lösen, müssen die Familien 15 Zeichen auf ihrem Weg finden.

Kreuzkirche öffnet Gründonnerstag

Am Gründonnerstag öffnet die Kreuzkirche in Sehnde von 17 bis 19 Uhr. Besucherinnen und Besucher können an einer Tränentafel die Kirche begehen und „geistliche Impulse aufnehmen“. Eine Anmeldung für die offene Kirchenzeit sei nicht erforderlich, sagt die Pastorin. Anderes gelte für alle Gottesdienste, die an den Osterfeiertagen vorgesehen sind. Ab Karfreitag planen die Kirchengemeinden mehrere Andachten, die zum Teil unter freiem Himmel organisiert werden.

So lädt die Kirchengemeinde für Karfreitag um 10 Uhr in den Gottesdienst nach Haimar ein. Um 10.30 Uhr startet der Gottesdienst in der Kreuzkirche in Sehnde. Am Ostersonntag und Ostermontag bieten die Kirchengemeinden jeweils Freiluftgottesdienste an: Los geht es mit Auferstehungsgottesdiensten an der Kreuzkirche in Sehnde um 5.30 Uhr und um 6 Uhr an der Katharinen-Kirche in Rethmar. Die Gottesdienste an diesen Tagen um 10 Uhr in Haimar und um 10.30 Uhr in Sehnde sind dagegen drinnen geplant.

Der Familiengottesdienst an der Kreuzkirche in Sehnde am Ostermontag um 10.30 Uhr ist allerdings ebenfalls ein Open-Air-Gottesdienst. Interessierte können sich für die verschiedenen Gottesdienste auf den Internetseiten der Kirchengemeinden kirche-haimar-rethmar.de und kirche-sehnde.de anmelden. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung bei allen Gottesdiensten erforderlich.

Pastorinnen nehmen Oster-Podcast auf

Neben den Gottesdiensten bieten die Kirchengemeinden auch ein Online-Angebot. In vier Podcastfolgen unter dem Titel „Ostern wächst langsam“ spricht Pastorin Frehrking mit ihrer Kollegin Ricarda Schnelle über Geduld, Warten und Langsamkeit.

Von Leona Passgang