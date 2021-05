Ilten

Ungewöhnlich spendabel hat sich der Ortsrat Ilten in seiner jüngsten Sitzung gezeigt. Normalerweise hat das Gremium jährlich um die 11.000 Euro zur Verfügung, um Projekte im Ort finanziell zu unterstützen. Jetzt haben die Mitglieder insgesamt 17.400 Euro auf zehn Projekte und Vorhaben verteilt. „Wir hatten aus dem vergangenen Jahr noch etwas übrig“, erklärt Ortsbürgermeisterin Gisela Neuse das ungewöhnlich gut bestückte Füllhorn.

Die beiden größten Beträge fließen dabei zum einen in die Verkehrssicherheit und in die Freizeit der Jugendlichen. 4000 Euro soll eine Bank-Tisch-Kombination kosten, die an der Inlineranlage am Schützenplatz geplant ist. Die gleiche Summe investiert der Ortsrat in zwei Geschwindigkeitstafeln, die an der Bundesstraße 65, der Durchgangsstraße in Ilten, aufgestellt werden sollen. „Insbesondere abends und in der Nacht hat man den Eindruck, dass die Autofahrer Gas geben“, hat Neuse beobachtet. „Die Tafeln sollen sie darauf aufmerksam machen, dass sie zu schnell sind.“ Eine Tafel soll an der Tankstelle am nördlichen Ortsausgang und eine in Höhe der Einmündung Im Bosekamp an der südlichen Ortseinfahrt angebracht werden.

Abfalleimer für Hundekot

Für 2000 Euro möchte der Ortsrat zudem neue Abfallbehälter aufstellen lassen, um insbesondere der Problematik der Hinterlassenschaften von Hunden entgegenzuwirken. „Richtige Hundetoiletten kann sich der Ortsrat nicht leisten“, meint die Sozialdemokratin. Die Folgekosten, die mit der Bestückung mit Beuteln und der Entsorgung anfielen, seien zu hoch. Wo die Behälter aufgestellt werden, stehe aber noch nicht fest.

Kindergärten werden bedacht

Die Ortsratsmittel kommen auch den Kindergärten der Ortschaft zugute. Am Berliner Ring wird im Sommer ein Sonnensegel für 2000 Euro installiert. Die Kita Bosenkamp bekommt eine Baumbank für 400 Euro, die nicht nur den Kindern Spaß bringen, sondern auch einen dort neu gepflanzten Baum schützen soll. Zusätzlich bekommt die Kita noch ein Weidentipi, in dem die Kinder spielen können. Hier müsse aber die Stadt erst noch die Kosten ermitteln. Neuse geht von etwa 1000 Euro oder weniger aus.

Die Kita Hugo-Remmert-Straße bekommt jetzt nachträglich zum Einzug 100 Euro geschenkt. Von dem Geld sollen Beerensträucher gekauft werden. Mit 1800 Euro finanziert der Ortsrat zudem zwei Spielgeräte für den Spielplatz Habichtshorst.

Jugendfeuerwehr bekommt Krökeltisch

Kleinere Beträge fließen an zwei Organisationen im Dorf. So wird der Jugendfeuerwehr ein Krökeltisch für den Jugendraum zum Preis von 400 Euro finanziert. Der Schützenverein bekommt 300 Euro für die Preise für den Wettbewerb „Ilten schmückt sich“. Außerdem will der Ortsrat für 300 Euro Blumenzwiebeln kaufen, um die örtlichen Blühstreifen im Herbst aufzufrischen. Seit einiger Zeit legen Stadt und Ortsräte in Sehnde solche Grünflächen an, um Insekten Nahrung zu bieten.

Von Michael Schütz