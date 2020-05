Problemzone Innenstadt: Ortsräte reden über Lärmaktionsplan

Sehnde

Lärm macht krank – deshalb sind Städte und Gemeinden verpflichtet, einen sogenannten Lärmaktionsplan aufzustellen, wie die alltägliche Geräuschkulisse gemindert werden kann, um die Wohn- und Aufenthaltsqualität zu verbessern. Die Stadt Sehnde hat diesen vor einem Jahr in Angriff genommen, nun liegt das Ergebnis einschließlich der Anregungen oder Einwände von Bürgern und Institutionen vor. Darüber befinden in der nächsten Woche zunächst alle zehn Ortsräte in gemeinsamen Sitzungen.

Den Auftakt machen am Montag, 25. Mai, die Ortsräte Dolgen-Evern-Haimar, Höver, Ilten, Rethmar und Sehnde. Die Sitzung im Forum der Kooperativen Gesamtschule Sehnde, Am Papenholz 11, beginnt um 18 Uhr. Am Donnerstag, 28. Mai, folgen die Ortsräte Wassel, Bilm, Bolzum, Müllingen-Wirringen und Wehmingen ebenfalls ab 18 Uhr im KGS-Forum. Es ist jeweils der einzige Tagesordnungspunkt. Vor und nach dem öffentlichen Teil haben die Einwohner die Möglichkeit, Fragen an die Ortsräte und die Verwaltung zu stellen. Endgültig entscheiden wird der Rat voraussichtlich in seiner Junisitzung.

Anzeige

Problemzonen gibt es in der Innenstadt , in Ilten und Wassel

Für einen Lärmaktionsplan stehen verschiedene Instrumente zur Verfügung, etwa Geschwindigkeitsbegrenzungen wie Tempo 30 nachts, Straßenumgestaltungen mit Mittelinseln und Flüsterasphalt. Dabei geht es auch um Fragen, wie es mit der Ruhe in Haus und Garten aussieht. Als Problemzonen hat das beauftragte Planungsbüro die Innenstadt, die Bundesstraße 65 nach Ilten in Richtung Hannover – diese Strecke ist mit mehr als 15.000 Fahrzeugen am Tag am meisten belastet – sowie die Bundesstraße 443 nach Wassel in Richtung Autobahn und Laatzen ausgemacht. Die mit 12.000 bis 13.000 Fahrzeugen verkehrsreichste Kreuzung ist der Knotenpunkt von Peiner Straße (B 65), Lehrter Straße (B 443) und Nordstraße (L 410) im Stadtzentrum.

Weitere NP+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Oliver Kühn