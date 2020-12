Sehnde

Die Vorfreude war groß bei Familie Schaefer in der Chausseestraße, als es am Sonntagmorgen hieß: Der Nikolaus kommt. Gespannt blickten der fünfjährige Lucas und sein vier Jahre jüngerer Bruder Jonas zur Tür hinaus, ob der heilige Mann mit dem roten Mantel schon zu sehen sein würde. Lange mussten sie nicht warten, kurz darauf kam er mit einem ebenfalls roten Auto vorgefahren, um eine vollgepackte Tüte neben die Stiefel der Kinder zu stellen.

Dass das Auto eine rote Farbe hatte, war kein Zufall. Denn der Nikolaus war niemand anderes als Ortsbrandmeister Sven Grabbe, der mit seinem Team am Sonntagmorgen eine Tour durch die Kernstadt machte, um mehr als 60 Kindern eine kleine Aufmerksamkeit zum Nikolaustag zu schenken. Wie bei den Schaefers ging das wegen der Corona-Beschränkungen auf Abstand und kontaktlos über die Bühne. Eine zweite Tour als Nikolaus übernahm Ron Breitenherdt, stellvertretender Zugführer der Wehr.

Besondere Aktion in der Pandemie

Die Aktion der Ortsfeuerwehr Sehnde war aus der Pandemie-Not entstanden, denn üblicherweise können sich die Kinder während des Weihnachtsmarktes für die Geschenktüten anmelden und am Nikolaustag selbst im Feuerwehrhaus am Borsigring abholen. Da es in diesem Jahr auch in Sehnde keinen Weihnachtsmarkt gibt, waren nun Alternativen gefragt.

Touren soll wohl beibehalten werden

Aus der Not kann aber eine Tugend werden, denn möglicherweise wird diese Aktion auch in kommenden Jahren – dann hoffentlich ohne Corona – in dieser neuen Form ablaufen. „Es war einfach unbezahlbar, in diese vielen strahlenden Gesichter zu schauen“, meinte Grabbe. „Wir haben sogar Geschenke zurückbekommen“.

Auch bei den Schaefers kam der Besuch gut an. „Das ist total toll“, meinten Kerstin und Carl Schaefer, die vor sechs Jahren aus Bielefeld in die Chausseestraße gezogen sind. „Das ist halt die Familienstadt Sehnde“, lobten beide. Neben Süßigkeiten und einem Pixibuch zogen Lucas und Jonas unter anderem noch Sicherheitsaufkleber für ihre Kinderzimmertür und Werbematerial für die Kinderfeuerwehr aus der Tüte. „Da brauchen sie bei Lucas aber nicht zu werben“, sagte Papa Carl. „Da will er schon lange hin.“

Die Überlegungen der Ortswehr sehen derzeit so aus: Wenn der Nikolaustag auf den Tag des Weihnachtsmarktes fällt, soll die Aktion dort stattfinden. In den anderen Fällen solle es bei den nun eingeführten Touren bleiben, erklärte Grabbe.

Kosten übernehmen Förderverein und Sponsoren

In diesem Jahr hatten sich gut 60 Kinder angemeldet, etwa zwei Drittel mehr als in den letzten Jahren. Das bringe zwar auch höhere Kosten mit sich, sagte der Ortsbrandmeister. „Aber das übernimmt der Förderverein.“ Zudem gebe es jetzt bereits Sponsoren. Und er könne sich vorstellen, dass sich künftig noch mehr Sehnder Unternehmen an der Aktion beteiligen.

Von Michael Schütz