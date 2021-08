Haimar

Sie ist kaputt und gibt nur noch schiefe Töne von sich: Die denkmalgeschützte Orgel in der St.-Ulrich-Kirche in Haimar benötigt dringend eine Generalüberholung. Die Gemeinde möchte das Instrument aus dem Jahr 1886 daher gern sanieren lassen und hat dafür bereits Spendengelder gesammelt, diverse Förderanträge gestellt und mehrere Angebote von Orgelbauern eingeholt. Die Sanierung schlägt demnach mit rund 75.000 Euro zu Buche. Die Klosterkammer Hannover hat jetzt einen Zuschuss von 15.000 Euro in Aussicht gestellt.

„Das ist eine sogenannte bedingte Förderzusage“, betont Bastian Pielczyk, Dezernent der Abteilung Förderungen der Klosterkammer. Die Förderung wird demnach bewilligt, wenn die Gemeinde eine gesicherte Gesamtfinanzierung nachweist. „Dann wird das Geld automatisch freigegeben“, erklärt Pielczyk. Haimars Orgelsanierung ist eines von insgesamt 15 kirchlichen, sozialen und bildungsbezogenen Projekte, welches die Klosterkammer in diesem Jahr mit einer Gesamtsumme von 250.000 Euro unterstützen wird.

Doris Fischer vom Kirchenvorstand (links) und Pastorin Ricarda Schnelle freuen sich, dass im Zuge der Orgelsanierung auch die Orgelbank stabilisiert wird und die Tastenbeläge überarbeitet werden. Quelle: Katja Eggers

Gemeinde hat Spenden in Höhe von 15.300 Euro gesammelt

Doris Fischer, erste stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstands der neuen Gesamtkirchengemeinde Sehnde-Rethmar-Haimar, hat noch weitere Förderanträge gestellt, aber noch nicht alle Zusagen erhalten. Mit dem Zuschuss der Klosterkammer ist die Gemeinde ihrem Vorhaben jetzt aber ein großes Stück näher gekommen. Fischer geht davon aus, dass die Gemeinde etwa ein Drittel der Kosten selbst aufbringen muss. Über freiwilliges Kirchgeld, Anlassspenden, Kollekten und einige größere Einzelspenden sind seit 2013 mittlerweile an die 15.300 Euro zusammengekommen. „Wir haben damals ganz klein mit 250 Euro angefangen“, erinnert sich Fischer.

Orgel in der St.-Ulrich-Kirche hat Seltenheitswert Die Orgel in der St.-Ulrich-Kirche zu Haimar wurde 1886 von den Orgelbauern Furtwängler & Hammer erbaut. 1917 mussten die Prospektpfeifen aus Zinn zu Kriegszwecken abgegeben werden, acht Jahre später wurden sie durch Zinkpfeifen ersetzt. Im Jahr 1955 bekam das Instrument eine Überholung. Die Orgel besitzt zwei Manuale mit Pedal, 15 klingende Stimmen und 798 Pfeifen. Das Instrument ist mit mechanischen Kegelladen ausgestattet – an jeder Pfeife gibt es ein kegelförmiges Ventil, das dem Wind den Weg zu den Pfeifen freigibt. Mechanische Kegelladen hatten sich Ende des 19. Jahrhunderts eine kurze Zeit lang im Orgelbau durchgesetzt. Die Bauart ist aus heutiger Sicht sehr selten anzutreffen und unterstreicht daher den einzigartigen Charakter der Orgel.

Lesen Sie auch Gesamtkirchengemeinde bietet Haussegnungen an

Im November vergangenen Jahres hatte der Kirchenvorstand die Reparatur beschlossen. Die Vision von einer Sanierung der historischen Orgel haben Fischer und der Organist Gerhard Mumme schon vor neun Jahren gehabt. Schließlich dokumentiere das Instrument in einzigartiger Weise den Orgeltyp des späten 19. Jahrhunderts. „Als Zeugnis einer vergangenen Epoche bietet die Orgel in ihrer vorhandenen sehr guten Qualität einen wichtigen musikalischen Erlebniswert und historischen Erkenntniswert, der wiederhergestellt werden muss“, betont Pastorin Ricarda Schnelle.

Blick ins Innere der Orgel: Viele der 798 Pfeifen müssen ausgebeult und instand gesetzt werden. Quelle: Katja Eggers

Dass sich die Sanierung lohnt, hatte auch ein Orgelrevisor 2019 bei der Prüfung des Instruments bestätigt. Er konnte die Orgel mit Einschränkungen spielen. „Das zeigte, wie solide sie gebaut ist, obwohl die letzte Reinigung 64 Jahre her ist“, erklärt Fischer. Derzeit wird die Orgel jedoch lediglich zu besonderen Anlässen gespielt, zuletzt bei der Christvesper 2020. In Gottesdiensten erklingt seit 2008 stattdessen eine elektronische Orgel.

Lesen Sie auch Gemeinde sammelt 330.00 Euro: Iltens Orgelsanierung steht nichts mehr im Wege

Generalüberholung dauert zwei bis drei Monate

Wenn die Gemeinde alle nötigen Gelder zusammenhat, könnte die Sanierung im nächsten Jahr beginnen. Orgelbauer Emil Hammer aus Hemmingen wird die Orgel dann in ihre Einzelteile zerlegen und die nötigen Arbeiten in seiner Werkstatt vornehmen. Unter anderem sollen Pfeifen ausgebeult und repariert, Tastenbeläge überarbeitet, Teile abgedichtet und die Orgelbank stabilisiert werden. Der Orgelbauer wird das Instrument zudem reinigen und stimmen. Fischer schätzt, dass die Generalüberholung zwischen zwei und drei Monaten dauern wird.

Die St.-Ulrich-Kirche zu Haimar wurde in den Jahren 1785 bis 1788 erbaut. Quelle: Katja Eggers

Durch die Restaurierung soll die Orgel wieder spielbar gemacht werden und als optisches Schmuckstück der Kirche neu in den Fokus rücken. Auch die Empore soll dann mehr genutzt werden. „Wir träumen von Orgelandachten und Orgelkonzerten, in denen die Besucher rund um die Orgel sitzen“, erklärt Fischer.

Von Katja Eggers