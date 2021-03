Sehnde

Großer Ansiedlungserfolg für die Stadt Sehnde: Der in Hannover ansässige Internet-Großhändler Delticom plant einen neuen, riesigen Logistikkomplex im Gewerbegebiet Sehnde-Ost.

Rund 9 Hektar beansprucht der Online-Reifenhändler Delticom (reifendirekt.de, tirendo.de) mit dem Neubau in Sehnde Ost, den ein Investor dort errichten will. Von Sehnde-Ost aus will das Unternehmen seine Ware wie Reifen und Kompletträder an private Auto- und Motorradfahrer sowie Geschäftskunden und Werkstattplaner versenden. Die Arbeiten für das neue Verteilzentrum sollen bald starten. „Der Komplex soll 2023 in Betrieb genommen werden“, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens dazu.

Bindung an die Region war bei Standortwahl entscheidend

Für das Gewerbegebiet habe es mehrere mögliche Hauptnutzer gegeben, berichtet der städtische Fachdienstleiter Godehard Kraft. Unter anderem hatte sich ein Getränkelogistiker dort ansiedeln wollen. Letztlich hat nun Delticom den Zuschlag bekommen.

Bei der Auswahl des Standorts habe die enge Bindung an die Region und die Partner vor Ort eine entscheidende Rolle gespielt, erläutert Alexander Eichler, Logistikvorstand der Delticom AG. „Deshalb freuen wir uns besonders, dass wir mit dem geplanten Neubau des Logistiknetzwerkes in Sehnde-Ost ein entsprechendes Zeichen setzen können.“

Welche Bereiche in den neuen Standort integriert werden und wie viele Arbeitsplätze in Sehnde-Ost entstehen, ist noch unklar. Dazu gebe es noch keine Entscheidungen, sagt Daniela Orbach, Sprecherin der Delticom AG.

Das Delticom-Logistikzentrum an der Hannoverschen Straße 34 enthält Lager und Versand. Quelle: Delticom (Archiv)

Delticom unterhält an der Hannoverschen Straße in Höver seit 2011 ein 6 Hektar großes Logistikzentrum. Nach Information der HAZ soll der Komplex in Höver mit Fertigstellung des Neubaus anderweitig genutzt werden. „Da gibt es schon Planungen“, sagt Fachdienstleiter Godehard Kraft.

Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse ist froh, dass das Unternehmen als Arbeitgeber in der Stadt verbleiben wird. „Die gute Zusammenarbeit kann somit fortgeführt werden“, sagt Kruse.

Für das Gewerbegebiet gibt es weitere Interessenten

Das rund 15 Hektar große, neue Gewerbegebiet in Sehnde-Ost wird von der Bundesstraße 65 im Osten und der Umgehungsstraße im Süden eingegrenzt. Insgesamt 13 Hektar davon sollen als Gewerbeflächen bebaut werden. Um das Gebiet von der Wohnbebauung im Osten in Sehndes Ortsteil Rethmar abzugrenzen, sind auch größere Grünflächen geplant.

Außer dem Hauptnutzer Delticom sollen sich noch mehrere kleinere Unternehmen in dem Gewerbegebiet Sehnde-Ost ansiedeln. Die Stadt ist dazu in enger Abstimmung mit der Hannover Region Grundstücksgesellschaft (HRG). Es gebe mehrere Interessenten, sagt Kraft. „Wir werden bei der Auswahl auf einen guten Mix der Branchen achten.“

Mehr Belastung durch die Zunahme an Lastwagenverkehr

Die Gewerbeansiedlung bedeutet auch eine Zunahme an Belastung durch Lkw-Fahrten. Laut Gutachten eines hannoverschen Ingenieurbüros werden für die neuen Betriebe am Rand von Sehnde täglich 1200 Fahrten gerechnet, davon 440 von Lastwagen. Laut Godehard Kraft wird dabei keine massive Belastung entstehen, die Stadt Sehnde könne damit gut klarkommen, die Straßen seien für diesen Verkehr ausgelegt. „Der Verkehr wird sich auch auf mehrere Routen verteilen“, sagt er. Der städtische Fachdienstleiter sieht dabei unter anderem die B65 Richtung Peine und Hannover und die B443 in Richtung Lehrte als Hauptrouten.

Von Patricia Oswald-Kipper