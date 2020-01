Der Neubau des Feuerwehrhauses in Sehnde-Haimar soll noch in diesem Jahr beginnen und im nächsten fertiggestellt werden: Das hat Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse bei der Jahresversammlung der Ortsfeuerwehr bekanntgegeben. Mehr Platz tut not, denn sowohl in der Einsatz- wie auch der Jugendabteilung gibt es Zuwachs.