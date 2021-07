Ilten

Das Line up steht, der Acker ist gemäht, am Dienstag kommt die Bühne, am Mittwoch wird die Technik installiert: Die Vorbereitungen für Iltens erstes Oakhill-Festival laufen auf Hochtouren. Von Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. August, treten auf der Fläche in der Verlängerung des Lindhorstweges die Partyband Bäm und diverse DJs aus dem Elektrobereich auf. Für einen coronakonformen Ablauf haben die vier Veranstalter Fabian Schickedanz, Julian Rathmann, Philip Moraes und David Luttermann ein strenges Hygienekonzept erarbeitet.

„Die Organisation war schwierig – erst standen wir kurz vor der Absage, dann gab es jede Menge Einschränkungen, aber aufgrund der neuen Corona-Verordnung kann unser Festival jetzt tatsächlich stattfinden“, erklärt Schickedanz. Wer noch unschlüssig ist, sich genauer informieren oder die Eintrittskarten nicht online kaufen möchte, kann am Sonntag, 1. August, zwischen 12 und 16 Uhr zum offenen Ticketverkauf und zur persönlichen Beratung auf den Hof von Rathmann, Hindenburgstraße 40a, kommen.

Bereich vor der Bühne schon fast ausverkauft

Gut ein Viertel der Karten haben die Veranstalter bereits verkauft. Für Freitag und Sonnabend sind es jeweils 250, für Sonntag bisher 100. Vor allem der sogenannte Front-Of-Stage-Bereich, also die ersten Reihen direkt vor der Bühne, ist schon so gut wie ausverkauft. Das Konzept sieht vor, dass das Festivalgelände in drei Sektoren mit separaten Eingängen, autarker Gastronomie und Toiletten eingeteilt wird. Besucher können dort Inseln mit einem Tisch und zwei Bänken für insgesamt acht Personen reservieren.

Philip Moraes (von links), Fabian Schickedanz, Julian Rathmann und David Luttermann sind die Organisatoren des neuen Oakhill-Festivals, das namentlich auf die alte Eiche im Hintergrund zurückgeht. Quelle: privat

Innerhalb der Inseln darf ohne Abstand auch getanzt werden, außerhalb der eingekreideten Bereiche gilt Maskenpflicht. Darüber hinaus müssen die Besucher am Eingang ihre Kontaktdaten hinterlassen und sich vor Ort einem Schnelltest unterziehen. „Weil Testergebnisse mittlerweile auch gefälscht werden, bauen wir ein eigenes kleines Testzentrum auf“, kündigt Schickedanz an. Unklar ist derzeit allerdings noch, wie viele Besucher beim Oakhill-Festival auf das Gelände dürfen. Die Macher planen mit 1000 Gästen täglich, ein entsprechender Antrag läuft noch.

Festival sollte ursprünglich vier Tage dauern

Ursprünglich sollte das Festival vier Tage dauern und schon am Donnerstag mit handgemachter Covermusik und Schlagern für die etwas ältere Generation starten. Das fällt nun weg. „Dafür fanden sich weder genügend Künstler, noch Gäste – das hätte sich nicht gelohnt“, berichtet Schickedanz. Los geht es am Freitag mit der Live-Band Bäm und einem Mix aus R’n’B, Hip-Hop, Dance, Soul und Rock. Die Gruppe wird sich mit DJ Nick Detroit abwechseln, der sowohl House, Black und Latin als auch die Charts spielt und vielen vielleicht aus Musikclubs wie Zaza, Osho, Faust und vom Maschseefest ein Begriff ist.

Am Sonnabend bestimmt elektronische Musik das Programm. Schickedanz tritt unter dem Künstlernamen Curlyz dann auch selber auf. Zudem sind DJ Noel Holler und das Duo Adaptiv zu hören. Als Headliner tritt das Duo Vize auf, welches kürzlich den Titelsong für die jüngste Staffel von Germany’s Next Topmodel produziert hat.

Am Sonntag sorgen Curlyz, Jan Dee und Hardy für elektronische Musik, diesmal wird es allerdings cool und chillig im Ibiza-Style. Ausklingen wird das Festival mit einem Live-Show-Act. Das Duo Trommellichter lässt dabei elektronische Klänge mit analogen Drumgrooves und hypnotischer Illumination verschmelzen.

Das Festival beginnt an allen drei Tagen um 16 Uhr, Einlass ist bereits um 15 Uhr. Die Insel-Tickets kosten 240 Euro und gelten für acht Personen und einen Tag. Am Sonnabend sind die Karten etwas teurer, es gibt auch Einzelkarten. Die Tickets können online über www.eventbride.de oder an der Tageskasse erworben werden.

