Der Ansturm ist ausgeblieben: Zur Eröffnung der Freibadsaison unter Corona-Bedingungen hat es am Freitag nur wenige Besucher ins Waldbad Sehnde gezogen – in den ersten eineinhalb Stunden waren es gerade einmal 15. Diejenigen, die da waren, genossen den Aufenthalt aber umso mehr und hielten sich diszipliniert an die Vorgaben.