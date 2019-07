Die Stadt Sehnde lädt zu ihrem 16. Unternehmensfrühstück ein – und will noch mehr Betriebe und Firmen zur Teilnahme animieren. Die Mischung aus Frühstück, Information und Möglichkeit zum Kontakteknüpfen geht am Donnerstag, 15. August, im Apart Hotel Sehnde über die Bühne.