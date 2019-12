Unbekannte haben in der Nacht zum Sonnabend aus dem Gewerbegebiet am Borsigring in Sehnde eine komplette Sattelzugmaschine samt Auflieger und aufgeladenem Gabelstapler gestohlen. Den Schaden schätzt die Polizei Lehrte auf einen hohen fünfstelligen Betrag. Bereits im April und August waren in Sehnde-Höver zwei Sattelauflieger samt Ladung gestohlen worden.